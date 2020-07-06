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Главы регионов докладывают о планах снятия ограничений, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что главы регионов докладывают ему о планах по снятию ограничений в связи с изменением ситуации с коронавирусом к лучшему. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:59
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, аэрофлот, владимир путин, экономика

Главы регионов докладывают о планах снятия ограничений, заявил Путин

13:59 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым
МОСКВа, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главы регионов докладывают ему о планах по снятию ограничений в связи с изменением ситуации с коронавирусом к лучшему.
"Практически все руководители, губернаторы, докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений", - сказал он на встрече с главой "Аэрофлота".
"Они будут принимать решения по снятию этих ограничений. Но не в связи с тем, что авиационной отрасли, вернее, отрасли авиационных перевозок тяжело приходится, а потому что ситуация меняется к лучшему. Они сами заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, это все понятно", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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