https://ria.ru/20200706/1573953853.html
Бали готовится принимать иностранных туристов с сентября
Индонезийский остров Бали готовится с сентября начать прием иностранных туристов после нескольких месяцев ограничений на международные поездки из-за пандемии... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:59
2020-07-06T14:17
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, бали, в мире