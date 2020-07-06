Бали готовится принимать иностранных туристов с сентября

По данным газеты, губернатор Бали И Вайан Костер объявил о трех фазах возобновления активности на острове. В соответствии с новыми планами, иностранные туристы смогут приехать на популярный остров с 11 сентября. При этом для местных туристов остров будет открыт уже с 9 июля.