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Бали готовится принимать иностранных туристов с сентября
Индонезийский остров Бали готовится с сентября начать прием иностранных туристов после нескольких месяцев ограничений на международные поездки из-за пандемии... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:17
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, бали, в мире

Бали готовится принимать иностранных туристов с сентября

13:59 06.07.2020 (обновлено: 14:17 06.07.2020)
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© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанкПустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Индонезийский остров Бали готовится с сентября начать прием иностранных туристов после нескольких месяцев ограничений на международные поездки из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Jakarta Post.
По данным газеты, губернатор Бали И Вайан Костер объявил о трех фазах возобновления активности на острове. В соответствии с новыми планами, иностранные туристы смогут приехать на популярный остров с 11 сентября. При этом для местных туристов остров будет открыт уже с 9 июля.
Туризм на Бали практически прекратился после того, как там были зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции. По последним данным, число заболевших на острове составляет 1849, 20 пациентов с COVID-19 скончались.
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