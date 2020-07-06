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Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией
Известный фотограф Сергея Берменьев, которого модель Дарья Фисун обвинила в изнасиловании, считает случившееся провокацией. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:57
сергей берменьев
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей берменьев, происшествия

Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией

13:57 06.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховФотограф Сергей Берменьев
Фотограф Сергей Берменьев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Фотограф Сергей Берменьев . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Известный фотограф Сергея Берменьев, которого модель Дарья Фисун обвинила в изнасиловании, считает случившееся провокацией.
"Это провокация. Сейчас я еду к прокурору, более подробно смогу сказать позже, после беседы... Но я не уверен, что я такая уж цель, я не Харви Вайнштейн, я совсем тихо живу", - сказал Берменьев РИА Новости.
По его утверждению, девушка позвонила в полицию из ресторана спустя 12 часов после того, как уехала от него на такси.
Как сообщил РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах, заявление на фотографа модель написала после совместных съемок.
Проверку в связи с этой ситуацией начал Следственный комитет, однако никаких имен там не называют. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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