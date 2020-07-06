https://ria.ru/20200706/1573953781.html
Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией
Известный фотограф Сергея Берменьев, которого модель Дарья Фисун обвинила в изнасиловании, считает случившееся провокацией. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:57
2020-07-06T13:57
сергей берменьев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96936/33/969363341_0:209:1620:1120_1400x0_80_0_0_6a69cc5a70ba199028daa67b784f80bb.jpg
https://ria.ru/20200706/1573953015.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/96936/33/969363341_0:209:1620:1120_1400x0_80_0_0_6a69cc5a70ba199028daa67b784f80bb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96936/33/969363341_0:57:1620:1272_1400x0_80_0_0_314095967428932ffa7dbf07b6fbdec1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96936/33/969363341_146:0:1475:1329_1400x0_80_0_0_ff93794f5be274ee750fb0886d6abf56.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей берменьев, происшествия
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Известный фотограф Сергея Берменьев
, которого модель Дарья Фисун обвинила в изнасиловании, считает случившееся провокацией.
"Это провокация. Сейчас я еду к прокурору, более подробно смогу сказать позже, после беседы... Но я не уверен, что я такая уж цель, я не Харви Вайнштейн, я совсем тихо живу", - сказал Берменьев РИА Новости.
По его утверждению, девушка позвонила в полицию из ресторана спустя 12 часов после того, как уехала от него на такси.
Как сообщил РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах, заявление на фотографа модель написала после совместных съемок.
Проверку в связи с этой ситуацией начал Следственный комитет, однако никаких имен там не называют. Назначена судебно-медицинская экспертиза.