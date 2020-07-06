https://ria.ru/20200706/1573953748.html
В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье
Жителей Московской области предупреждают о грозе, граде и ветре с порывами до 22 метров в секунду 7-8 июля, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:56
2020-07-06T13:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200702/1573807977.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_05c7ef30149eba20323cee2f3ebf35ab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Жителей Московской области
предупреждают о грозе, граде и ветре с порывами до 22 метров в секунду 7-8 июля, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ
.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 7 июля с сохранением до конца суток 8 июля по Московской области ожидается гроза, ливень, град, порывы ветра до 22 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, однако, если ливень застал на улице, стоит укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Кроме того, при сильном ветре стоит оставить машину в гараже или вдали от деревьев, находясь на улице, необходимо стараться обходить шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.
МЧС также напоминает гражданам, что при грозе следует держаться подальше от электропроводки и антенн, желательно отключить радио и телевизор. При этом на улице не нужно прятаться под высокие деревья, а при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.
При граде рекомендуется ни в коем случае не покидать автомобиль. Спасатели также напомнили, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.