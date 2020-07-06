В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жителей Жителей Московской области предупреждают о грозе, граде и ветре с порывами до 22 метров в секунду 7-8 июля, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 7 июля с сохранением до конца суток 8 июля по Московской области ожидается гроза, ливень, град, порывы ветра до 22 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, однако, если ливень застал на улице, стоит укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Кроме того, при сильном ветре стоит оставить машину в гараже или вдали от деревьев, находясь на улице, необходимо стараться обходить шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.

МЧС также напоминает гражданам, что при грозе следует держаться подальше от электропроводки и антенн, желательно отключить радио и телевизор. При этом на улице не нужно прятаться под высокие деревья, а при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.