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В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье
Жителей Московской области предупреждают о грозе, граде и ветре с порывами до 22 метров в секунду 7-8 июля, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество

В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье

13:56 06.07.2020
1181
© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жителей Московской области предупреждают о грозе, граде и ветре с порывами до 22 метров в секунду 7-8 июля, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 7 июля с сохранением до конца суток 8 июля по Московской области ожидается гроза, ливень, град, порывы ветра до 22 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, однако, если ливень застал на улице, стоит укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Кроме того, при сильном ветре стоит оставить машину в гараже или вдали от деревьев, находясь на улице, необходимо стараться обходить шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.
МЧС также напоминает гражданам, что при грозе следует держаться подальше от электропроводки и антенн, желательно отключить радио и телевизор. При этом на улице не нужно прятаться под высокие деревья, а при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.
При граде рекомендуется ни в коем случае не покидать автомобиль. Спасатели также напомнили, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
Набережная Невы в Санкт-Петербурге. 17 февраля 2020
2 июля, 17:30
В Петербурге ветер за два дня повалил 126 деревьев
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
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