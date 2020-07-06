Глава "Аэрофлота" сообщил о существенном росте перевозок

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания " Крупнейшая российская авиакомпания " Аэрофлот " видит существенный рост перевозок: россияне начинают летать, и для компании это очень важно, заявил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным

"В апреле перевозки упали на 95%, загрузка кресел была всего лишь 33%. Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом – мы обычно в сутки перевозим 110–120 тысяч человек. Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно", - сообщил Савельев в понедельник.

"Если посмотрите, Lufthansa Group, здесь есть Austrian Airlines, KLM, Air France, их та же самая учесть постигла, кризис их коснулся так же, 96-98% падение перевозок. Конечно, мы всё это ощущаем. И восстановление будет для нас для всех достаточно тяжёлым", - добавил Савельев.

Он отметил, что текущая ситуация - "это очень серьёзный кризис", однако это не первый кризис и группа "Аэрофлот" имеет большой опыт восстановления.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом упал на 93,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 305,6 тысячи человек. Авиакомпания "Аэрофлот" в мае снизила перевозки на 93,1%, до 206,3 тысячи человек.