https://ria.ru/20200706/1573953707.html
Глава "Аэрофлота" сообщил о существенном росте перевозок
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" видит существенный рост перевозок: россияне начинают летать, и для компании это очень важно, заявил генеральный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:55
2020-07-06T15:49
аэрофлот
виталий савельев
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, виталий савельев, владимир путин, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот
" видит существенный рост перевозок: россияне начинают летать, и для компании это очень важно, заявил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев
на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
"В апреле перевозки упали на 95%, загрузка кресел была всего лишь 33%. Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом – мы обычно в сутки перевозим 110–120 тысяч человек. Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно", - сообщил Савельев в понедельник.
"Если посмотрите, Lufthansa Group, здесь есть Austrian Airlines, KLM, Air France, их та же самая учесть постигла, кризис их коснулся так же, 96-98% падение перевозок. Конечно, мы всё это ощущаем. И восстановление будет для нас для всех достаточно тяжёлым", - добавил Савельев.
Он отметил, что текущая ситуация - "это очень серьёзный кризис", однако это не первый кризис и группа "Аэрофлот" имеет большой опыт восстановления.
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом упал на 93,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 305,6 тысячи человек. Авиакомпания "Аэрофлот" в мае снизила перевозки на 93,1%, до 206,3 тысячи человек.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2020 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,3% и составил почти 949 тысяч человек.