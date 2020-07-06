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Глава "Аэрофлота" сообщил о существенном росте перевозок
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" видит существенный рост перевозок: россияне начинают летать, и для компании это очень важно, заявил генеральный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:49
аэрофлот
виталий савельев
владимир путин
экономика
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аэрофлот, виталий савельев, владимир путин, экономика

Глава "Аэрофлота" сообщил о существенном росте перевозок

13:55 06.07.2020 (обновлено: 15:49 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" видит существенный рост перевозок: россияне начинают летать, и для компании это очень важно, заявил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В апреле перевозки упали на 95%, загрузка кресел была всего лишь 33%. Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом – мы обычно в сутки перевозим 110–120 тысяч человек. Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно", - сообщил Савельев в понедельник.
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"Если посмотрите, Lufthansa Group, здесь есть Austrian Airlines, KLM, Air France, их та же самая учесть постигла, кризис их коснулся так же, 96-98% падение перевозок. Конечно, мы всё это ощущаем. И восстановление будет для нас для всех достаточно тяжёлым", - добавил Савельев.
Он отметил, что текущая ситуация - "это очень серьёзный кризис", однако это не первый кризис и группа "Аэрофлот" имеет большой опыт восстановления.
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом упал на 93,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 305,6 тысячи человек. Авиакомпания "Аэрофлот" в мае снизила перевозки на 93,1%, до 206,3 тысячи человек.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2020 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,3% и составил почти 949 тысяч человек.
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