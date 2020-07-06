https://ria.ru/20200706/1573953660.html
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым заявил, что неясно, когда иностранные партнеры будут открывать свои... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:54
2020-07-06T16:21
виталий савельев
европа
экономика
аэрофлот
владимир путин
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https://ria.ru/20200706/1573953707.html
Екатерина К
Тут и придумывать ничего не нужно. Ясно, что в этом году при любом раскладе "партия и правительство" должны максимально постричь российского туриста. Потому, что вирус не вечен, а в следующем году народ точно не поедет отдыхать на наши "курорты" с их безумными ценами. Им с момента стабилизации ситуации в мире- хана.
17
pavlino.11
Да зачем нам эта ЕС? Вы нам Турцию побыстрей откройте с оллинклюзивными отелями, вот что нам нужно, а то планировали 15 июля, теперь опять отложили на неопределенный срок.
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5
европа
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_a70bd9f2df1cdfe3b03a64e5ea30c7a4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий савельев, европа, экономика, аэрофлот, владимир путин