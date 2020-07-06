Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

В этой связи, отметил президент, весьма актуальными являются оценки главы "Аэрофлота" относительно того, в каком состоянии сейчас находится отрасль и каким он видит выход из этой ситуации.

"Мы обсуждали это много раз, тем не менее, думаю, что настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги", - добавил Путин.