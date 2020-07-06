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Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым заявил, что неясно, когда иностранные партнеры будут открывать свои... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:21
виталий савельев
европа
экономика
аэрофлот
владимир путин
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Тут и придумывать ничего не нужно. Ясно, что в этом году при любом раскладе "партия и правительство" должны максимально постричь российского туриста. Потому, что вирус не вечен, а в следующем году народ точно не поедет отдыхать на наши "курорты" с их безумными ценами. Им с момента стабилизации ситуации в мире- хана.
17
Да зачем нам эта ЕС? Вы нам Турцию побыстрей откройте с оллинклюзивными отелями, вот что нам нужно, а то планировали 15 июля, теперь опять отложили на неопределенный срок.
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РИА Новости
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353
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виталий савельев, европа, экономика, аэрофлот, владимир путин

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

13:54 06.07.2020 (обновлено: 16:21 06.07.2020)
17482
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым заявил, что неясно, когда иностранные партнеры будут открывать свои аэропорты, в том числе для российских туристов.
"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", - сказал Путин на встрече в понедельник.
В этой связи, отметил президент, весьма актуальными являются оценки главы "Аэрофлота" относительно того, в каком состоянии сейчас находится отрасль и каким он видит выход из этой ситуации.
"Мы обсуждали это много раз, тем не менее, думаю, что настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
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Глава "Аэрофлота" сообщил о существенном росте перевозок
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Обсудить 5
Виталий СавельевЕвропаЭкономикаАэрофлотВладимир Путин
Популярные комментарии
Тут и придумывать ничего не нужно. Ясно, что в этом году при любом раскладе "партия и правительство" должны максимально постричь российского туриста. Потому, что вирус не вечен, а в следующем году народ точно не поедет отдыхать на наши "курорты" с их безумными ценами. Им с момента стабилизации ситуации в мире- хана.
6 июля, 17:14
ЕКЕкатерина К
1000007
Да зачем нам эта ЕС? Вы нам Турцию побыстрей откройте с оллинклюзивными отелями, вот что нам нужно, а то планировали 15 июля, теперь опять отложили на неопределенный срок.
6 июля, 18:12
pavlino.11
200116
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