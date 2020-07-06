Глава проигравшей на выборах в Хорватии партии подал в отставку

БЕЛГРАД, 6 июл - РИА Новости. Глава проигравшей на выборах в Хорватии крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Давор Бернардич подал в отставку.
В Хорватии в воскресенье прошли выборы в Сабор (парламент) страны. Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах, вопреки результатам социологических исследований, которые указывали на неопределенный результат волеизъявления или небольшое преимущество СДП.
"Проведем (внутрипартийные) выборы. Я не буду выдвигать свою кандидатуру. До выборов исполнять обязанности председателя будет Златко Комадина", - заявил Бернардич журналистам в штабе партии. Ранее он пообещал взять на себя ответственность за проигрыш.
Глава правительства уже провозгласил ночью победу своей партии и пообещал с понедельника активно взяться за работу в экономике, здравоохранении, усилении демократии и институтов, поддержке прав человека и меньшинств.
По предварительным данным ГИК c 99,96% мест для голосования, правоцентристская ХДС получает 66 мандатов, "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 41 мандат, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов. Явка предварительно составила свыше 46%.
В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно"), Хорватская народная партия (HNS) и "Реформисты".
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор (парламент) избирается на четыре года, в нем 151 депутат.