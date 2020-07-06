Глава проигравшей на выборах в Хорватии партии подал в отставку

БЕЛГРАД, 6 июл - РИА Новости. Глава проигравшей на выборах в Глава проигравшей на выборах в Хорватии крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Давор Бернардич подал в отставку.

В Хорватии в воскресенье прошли выборы в Сабор (парламент) страны. Правящая партия " Хорватское демократическое содружество " (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах, вопреки результатам социологических исследований, которые указывали на неопределенный результат волеизъявления или небольшое преимущество СДП.

"Проведем (внутрипартийные) выборы. Я не буду выдвигать свою кандидатуру. До выборов исполнять обязанности председателя будет Златко Комадина", - заявил Бернардич журналистам в штабе партии. Ранее он пообещал взять на себя ответственность за проигрыш.

Глава правительства уже провозгласил ночью победу своей партии и пообещал с понедельника активно взяться за работу в экономике, здравоохранении, усилении демократии и институтов, поддержке прав человека и меньшинств.

По предварительным данным ГИК c 99,96% мест для голосования, правоцентристская ХДС получает 66 мандатов, "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу , - 41 мандат, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов. Явка предварительно составила свыше 46%.

В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно"), Хорватская народная партия (HNS) и "Реформисты".