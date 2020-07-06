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В Брянской области начали второй этап снятия ограничений
Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, с понедельника в регионе возобновляется торговля непродовольственными... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:49
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В Брянской области начали второй этап снятия ограничений

13:49 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, с понедельника в регионе возобновляется торговля непродовольственными товарами, начнут работать автошколы, при этом сохраняется масочный режим, сообщает облправительство.
"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами в торговых залах площадью не менее 800 квадратных метров. При этом одновременно там должно находиться не более одного покупателя на 4 квадратных метра.
Начинают работу отдельные образовательные организаций, в частности, автошколы. Отмечается, что на текущей неделе, возможно, будут сняты и иные ограничения. При этом, по информации оперативного штаба, сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, масочный и дезинфекционный режим.
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По информации федерального оперативного штаба, на 6 июля в Брянской области зарегистрировано 6522 случая заболевания коронавирусом. При этом 4729 человека уже выздоровели. Сообщалось также о 34 летальных случаях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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