В Брянской области начали второй этап снятия ограничений

БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19 , с понедельника в регионе возобновляется торговля непродовольственными товарами, начнут работать автошколы, при этом сохраняется масочный режим, сообщает облправительство.

"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами в торговых залах площадью не менее 800 квадратных метров. При этом одновременно там должно находиться не более одного покупателя на 4 квадратных метра.

Начинают работу отдельные образовательные организаций, в частности, автошколы. Отмечается, что на текущей неделе, возможно, будут сняты и иные ограничения. При этом, по информации оперативного штаба, сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, масочный и дезинфекционный режим.

По информации федерального оперативного штаба, на 6 июля в Брянской области зарегистрировано 6522 случая заболевания коронавирусом. При этом 4729 человека уже выздоровели. Сообщалось также о 34 летальных случаях.