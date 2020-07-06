Индия и Китай договорились о разведении войск на линии соприкосновения

Разговор состоялся 5 июля.

"Стороны приветствовали прогресс, достигнутый на встречах военных и дипломатов, согласились поддерживать диалог и консультации, а также выполнять на практике все договоренности, достигнутые между командующими пограничных войск двух стран, как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон", - говорится в опубликованном сообщении.

Стороны также договорились не допустить, чтобы существующие противоречия переходили в конфликты, уважать все подписанные соглашения по пограничному вопросу, а также избегать в будущем возникновения инцидентов, подрывающих мир и спокойствие в приграничном районе.

Ранее газета The Hindu со ссылкой на военные источники сообщила, что индийские и китайские военные начали демонтаж временных сооружений в Ладакхе и отвели части от линии соприкосновения сторон.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели , в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.