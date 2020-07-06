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Индия и Китай договорились о разведении войск на линии соприкосновения
Министр иностранных дел КНР Ван И переговорил по телефону со спецпредставителем по индийскому-пограничному вопросу, советником по национальной безопасности... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:47
аджит довал
ван и (политик)
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в мире
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аджит довал, ван и (политик), мид кнр, китай, индия, в мире

Индия и Китай договорились о разведении войск на линии соприкосновения

13:47 06.07.2020
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© REUTERS / Danish IsmailИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
© REUTERS / Danish Ismail
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха. Архивное фото
ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И переговорил по телефону со спецпредставителем по индийскому-пограничному вопросу, советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом, стороны договорились как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон, говорится в сообщении МИД КНР.
Разговор состоялся 5 июля.
Индийский военнослужащий в Ладакхе
Вчера, 10:00
СМИ: в Ладакхе военные демонтируют временные сооружения
"Стороны приветствовали прогресс, достигнутый на встречах военных и дипломатов, согласились поддерживать диалог и консультации, а также выполнять на практике все договоренности, достигнутые между командующими пограничных войск двух стран, как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон", - говорится в опубликованном сообщении.
Стороны также договорились не допустить, чтобы существующие противоречия переходили в конфликты, уважать все подписанные соглашения по пограничному вопросу, а также избегать в будущем возникновения инцидентов, подрывающих мир и спокойствие в приграничном районе.
Ранее газета The Hindu со ссылкой на военные источники сообщила, что индийские и китайские военные начали демонтаж временных сооружений в Ладакхе и отвели части от линии соприкосновения сторон.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Газета The Hindu сообщала, что для разрешения ситуации командующие китайскими и индийскими военными в регионе провели несколько встреч. Согласно плану, принятому на их последней встрече, прошедшей 30 июня, сначала войска отойдут во всех "горячих" точках – долине Галван, в районах Пангонг Цо и Хот-Спрингс. После этого будет рассмотрена ситуация в "глубинных зонах", таких как равнины Депсанга, где Китай накопил войска.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
23 июня, 11:51
Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе
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Аджит ДовалВан И (политик)МИД КНРКитайИндияВ мире
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