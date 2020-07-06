https://ria.ru/20200706/1573953195.html
В Молдавии оппозиция начала сбор подписей за отставку Додона
Председатель оппозиционной партии Pro Moldova Андриан Канду на брифинге в понедельник сообщил, что его политформирование начинает сбор подписей для отставки... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:47
2020-07-06T13:50
игорь додон
андриан канду
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156293/62/1562936208_0:0:2967:1670_1400x0_80_0_0_e6c3106e1835fede4ea8d4e157ee8adb.jpg
https://ria.ru/20200706/1573932853.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156293/62/1562936208_0:0:2967:1670_1400x0_80_0_0_e6c3106e1835fede4ea8d4e157ee8adb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/62/1562936208_231:0:2908:2008_1400x0_80_0_0_e06891168b88c75fd5a8e4d06790f898.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156293/62/1562936208_565:0:2573:2008_1400x0_80_0_0_fbe85bdcc0029bb7d439eddb206916fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь додон, андриан канду, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 6 июл – РИА Новости.
Председатель оппозиционной партии Pro Moldova Андриан Канду
на брифинге в понедельник сообщил, что его политформирование начинает сбор подписей для отставки президента Игоря Додона
.
"Сегодня команда Pro Moldova запускает национальную кампанию по сбору подписей, чтобы Додон ушел, призываем всех подписать петицию об отставке Додона. Мы начинаем собирать подписи как онлайн, так и физически, в ближайшее время в разных районах появятся наши представители", - заявил Канду.
По словам депутата, президент Молдавии
не должен вмешиваться в политические распри, напротив, он должен консолидировать политиков, с чем Додон не справляется. Канду считает, что действующий президент не уважает закон и собственный народ.
При этом местные законы не предусматривают возможности отставки президента с помощью петиции. Согласно действующему законодательству, инициативу об отстранении президента должны подписать и зарегистрировать в парламенте минимум 34 депутата из 101.
Затем президента уведомляют об этой инициативе, он вправе дать объяснения депутатам относительно предъявленных ему претензий. После парламент рассматривает предложение об отставке главы государства, для его утверждения нужны голоса 67 депутатов. Если предложение об отстранении от должности утверждается, то не позднее чем в 30-дневный срок проводится референдум по вопросу об отстранении президента.