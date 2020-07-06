https://ria.ru/20200706/1573953038.html
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Аль Халифа в ходе телефонного разговора обсудили проблематику политического урегулирования сирийского... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:45
2020-07-06T13:48
владимир путин
бахрейн
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573795145.html
бахрейн
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, бахрейн, в мире