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Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Аль Халифа в ходе телефонного разговора обсудили проблематику политического урегулирования сирийского... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:48
владимир путин
бахрейн
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, бахрейн, в мире

Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

13:45 06.07.2020 (обновлено: 13:48 06.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Аль Халифа в ходе телефонного разговора обсудили проблематику политического урегулирования сирийского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.
"Затронута проблематика политического урегулирования сирийского кризиса, в том числе с учетом итогов недавно состоявшейся видеоконференции глав государств-гарантов астанинского процесса", - говорится в сообщении.
Также стороны условились продолжать контакты.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
2 июля, 14:49
Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке
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