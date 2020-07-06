Эксперт оценил возможность Канье Уэста избираться на пост президента США

По оценке Фененко, демократическая партия, которая уже в текущей кампании столкнулась с кризисом при выборе кандидата в президенты, как раз ищет подобного представителя.

"Демократы не именно его поддержат, но общая идея у демократов выставить какого-то представителя меньшинств витает, по сути, в воздухе, и демократы сами ищут таких, как он", - заявил эксперт.

Что касается сотрудничества с республиканцами – Уэст ранее активно высказывался в поддержку Дональда Трампа, но позже заявил, что его "использовали" в политических целях, - то "в республиканском истеблишменте шансов у него нет никаких", считает Фененко.

В целом, даже если Канье Уэст заручится значительной поддержкой афроамериканского населения, это может и не повлиять на исход голосования. "В Америке поддержка населения не значит ничего. Президент США избирается не гражданами, а штатами. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков… Это может быть абсолютно афроамериканский штат, но если у него маленькая квота выборщиков, то это не будет означать ничего", - пояснил эксперт.