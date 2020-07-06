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Эксперт оценил возможность Канье Уэста избираться на пост президента США
Кандидатурой рэпера Канье Уэста на пост президента США могут воспользоваться демократы на следующих выборах, избраться от республиканцев или самостоятельно у... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:43
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алексей фененко, дональд трамп, канье уэст, джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил возможность Канье Уэста избираться на пост президента США

13:43 06.07.2020
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© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
© AP Photo / Invision / Amy Harris
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Кандидатурой рэпера Канье Уэста на пост президента США могут воспользоваться демократы на следующих выборах, избраться от республиканцев или самостоятельно у него шансов нет, заявил РИА Новости доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США. На данный момент неясно, в каком именно году Уэст собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хэштегом "Видение2020". По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.
Канье Уэст
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По оценке Фененко, демократическая партия, которая уже в текущей кампании столкнулась с кризисом при выборе кандидата в президенты, как раз ищет подобного представителя.
"Демократы не именно его поддержат, но общая идея у демократов выставить какого-то представителя меньшинств витает, по сути, в воздухе, и демократы сами ищут таких, как он", - заявил эксперт.
В качестве независимого кандидата рэперу "выставиться можно, только шансов в Америке нет избраться", считает политолог.
Что касается сотрудничества с республиканцами – Уэст ранее активно высказывался в поддержку Дональда Трампа, но позже заявил, что его "использовали" в политических целях, - то "в республиканском истеблишменте шансов у него нет никаких", считает Фененко.
В целом, даже если Канье Уэст заручится значительной поддержкой афроамериканского населения, это может и не повлиять на исход голосования. "В Америке поддержка населения не значит ничего. Президент США избирается не гражданами, а штатами. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков… Это может быть абсолютно афроамериканский штат, но если у него маленькая квота выборщиков, то это не будет означать ничего", - пояснил эксперт.
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Алексей ФененкоДональд ТрампКанье УэстДжо БайденСШАВ мире
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