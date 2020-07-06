Эксперт оценил возможность Канье Уэста избираться на пост президента США

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Кандидатурой рэпера Канье Уэста на пост президента США могут воспользоваться демократы на следующих выборах, избраться от республиканцев или самостоятельно у него шансов нет, заявил РИА Новости доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США. На данный момент неясно, в каком именно году Уэст собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хэштегом "Видение2020". По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.
По оценке Фененко, демократическая партия, которая уже в текущей кампании столкнулась с кризисом при выборе кандидата в президенты, как раз ищет подобного представителя.
"Демократы не именно его поддержат, но общая идея у демократов выставить какого-то представителя меньшинств витает, по сути, в воздухе, и демократы сами ищут таких, как он", - заявил эксперт.
В качестве независимого кандидата рэперу "выставиться можно, только шансов в Америке нет избраться", считает политолог.
Что касается сотрудничества с республиканцами – Уэст ранее активно высказывался в поддержку Дональда Трампа, но позже заявил, что его "использовали" в политических целях, - то "в республиканском истеблишменте шансов у него нет никаких", считает Фененко.
В целом, даже если Канье Уэст заручится значительной поддержкой афроамериканского населения, это может и не повлиять на исход голосования. "В Америке поддержка населения не значит ничего. Президент США избирается не гражданами, а штатами. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков… Это может быть абсолютно афроамериканский штат, но если у него маленькая квота выборщиков, то это не будет означать ничего", - пояснил эксперт.