Глава Союза женщин России прокомментировала ситуацию с мороженым "Радуга"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Союза женщин России Глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что больше не хочет обсуждать свои критические высказывания о мороженом "Радуга", поскольку вокруг ее слов уже накрутили "черт-те что".

Лахова в пятницу пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. После этого вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов заявил РИА Новости, что цвет этого мороженого не имеет отношения к пропаганде. Многодетный отец также заявил, что для него радуга - это солнце после дождя и призвал развивать детский спорт, а не искать то, чего нет.

"Мы уже откомментировали, мы даем только рекламу им. Нет, я не буду (комментировать). Я сегодня еще раз включила, думаю, - какой интерес, каждый бьется за свой рейтинг, я имею ввиду СМИ, и ищет чего-то, чтобы вот как-то преподнести, чтобы привлечь внимание", - сказала РИА Новости Лахова.

"Я вам объяснила, не хочу. А каждый взял и начал крутить черт-те что", - подчеркнула она.