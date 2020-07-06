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Глава Союза женщин России прокомментировала ситуацию с мороженым "Радуга"
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что больше не хочет обсуждать свои критические высказывания о мороженом "Радуга", поскольку вокруг ее слов... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:42
екатерина лахова
владимир путин
общество
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Реально там никто не работает. Только подмахивают жульнические манипуляции с законами и имитируют мракобесную заботу о скрепах, выражая озабоченность радугой..
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
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екатерина лахова, владимир путин, общество

Глава Союза женщин России прокомментировала ситуацию с мороженым "Радуга"

13:42 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что больше не хочет обсуждать свои критические высказывания о мороженом "Радуга", поскольку вокруг ее слов уже накрутили "черт-те что".
Лахова в пятницу пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. После этого вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов заявил РИА Новости, что цвет этого мороженого не имеет отношения к пропаганде. Многодетный отец также заявил, что для него радуга - это солнце после дождя и призвал развивать детский спорт, а не искать то, чего нет.
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4 июля, 17:02
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"
"Мы уже откомментировали, мы даем только рекламу им. Нет, я не буду (комментировать). Я сегодня еще раз включила, думаю, - какой интерес, каждый бьется за свой рейтинг, я имею ввиду СМИ, и ищет чего-то, чтобы вот как-то преподнести, чтобы привлечь внимание", - сказала РИА Новости Лахова.
"Я вам объяснила, не хочу. А каждый взял и начал крутить черт-те что", - подчеркнула она.
Также Лахова отметила, что дело не только в мороженом, а в том, что радуга "у нас везде и во всем" - это замечательный символ, подчеркнула она.
Мороженое Радуга
4 июля, 02:29
Производитель мороженого "Радуга" опроверг наличие символики ЛГБТ
10522054
Обсудить 6
Екатерина ЛаховаВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Реально там никто не работает. Только подмахивают жульнические манипуляции с законами и имитируют мракобесную заботу о скрепах, выражая озабоченность радугой..
6 июля, 14:07
БСБолот Стабильнуров
800002
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