https://ria.ru/20200706/1573952858.html
Глава Союза женщин России прокомментировала ситуацию с мороженым "Радуга"
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что больше не хочет обсуждать свои критические высказывания о мороженом "Радуга", поскольку вокруг ее слов... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:42
2020-07-06T13:42
екатерина лахова
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200704/1573877946.html
Болот Стабильнуров
Реально там никто не работает. Только подмахивают жульнические манипуляции с законами и имитируют мракобесную заботу о скрепах, выражая озабоченность радугой..
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/152935/80/1529358051_0:281:2986:1960_1400x0_80_0_0_35914a39602e605af3975b44cbf5a450.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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екатерина лахова, владимир путин, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова
заявила, что больше не хочет обсуждать свои критические высказывания о мороженом "Радуга", поскольку вокруг ее слов уже накрутили "черт-те что".
Лахова в пятницу пожаловалась президенту России Владимиру Путину
на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. После этого вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов заявил РИА Новости, что цвет этого мороженого не имеет отношения к пропаганде. Многодетный отец также заявил, что для него радуга - это солнце после дождя и призвал развивать детский спорт, а не искать то, чего нет.
"Мы уже откомментировали, мы даем только рекламу им. Нет, я не буду (комментировать). Я сегодня еще раз включила, думаю, - какой интерес, каждый бьется за свой рейтинг, я имею ввиду СМИ, и ищет чего-то, чтобы вот как-то преподнести, чтобы привлечь внимание", - сказала РИА Новости Лахова.
"Я вам объяснила, не хочу. А каждый взял и начал крутить черт-те что", - подчеркнула она.
Также Лахова отметила, что дело не только в мороженом, а в том, что радуга "у нас везде и во всем" - это замечательный символ, подчеркнула она.