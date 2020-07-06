https://ria.ru/20200706/1573952766.html
Светлинский ферроникелевый завод в Оренбуржье возобновил работу
В Оренбуржье возобновил работу Светлинский ферроникелевый завод, приостановивший в апреле прошлого года деятельность из-за сложного финансового положения,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:41
2020-07-06T14:18
оренбургская область
экономика
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экономика
ОРЕНБУРГ, 6 июл - РИА Новости.
В Оренбуржье
возобновил работу Светлинский ферроникелевый завод, приостановивший в апреле прошлого года деятельность из-за сложного финансового положения, сообщил РИА Новости министр промышленности и энергетики региона Андрей Бородин.
"Светлинский ферроникелевый завод, который специализируется на переработке никельсодержащих руд и выпуске ферроникеля возобновил работу. На предприятие принято 165 новых сотрудников, что позволит говорить о стабилизации занятости населения Светлинского района Оренбуржья. Планируется, что к концу года на фабрике произойдет дополнительное увеличение рабочих мест", - сообщил Бородин.
По его словам, благодаря смене инвестора, в текущем году работа восстанавливается.
" Сегодня здесь начинает работу участок обогащения шлаков, цех выплавки, склад упаковки готовой продукции и вспомогательные Появление новых инвесторов позволит полностью возобновить производство, обеспечить загрузку мощностей и, что немаловажно для региона, стабилизировать ситуацию с занятостью населения , – отметил министр.
Он рассказал, что в настоящее время на предприятии проводятся пробные плавки по получению гранулированного ферроникеля и чугуна.