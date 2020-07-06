Светлинский ферроникелевый завод в Оренбуржье возобновил работу

"Светлинский ферроникелевый завод, который специализируется на переработке никельсодержащих руд и выпуске ферроникеля возобновил работу. На предприятие принято 165 новых сотрудников, что позволит говорить о стабилизации занятости населения Светлинского района Оренбуржья. Планируется, что к концу года на фабрике произойдет дополнительное увеличение рабочих мест", - сообщил Бородин.