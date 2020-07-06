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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 29,2 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 250, до 29 223, всего с начала пандемии умерли 1768 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:38
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 29,2 тысячи

13:38 06.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 250, до 29 223, всего с начала пандемии умерли 1768 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 28 973 случаях заражения, 1750 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 29 223 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1768 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 21,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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