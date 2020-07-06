https://ria.ru/20200706/1573952306.html
Борьба за сокращение бедности продолжится, заявили в Кремле
Пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:34
2020-07-06T13:34
коронавирус covid-19
дмитрий песков
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156155/91/1561559156_0:219:3067:1944_1400x0_80_0_0_317cafeb8590f7b7092f2d3d748650d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным - порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
"Я не берусь комментировать это исследование РИА Новости, я с ним не имел возможности ознакомиться. Что касается уровня бедности, то вы знаете, что борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов и президента Путина
, и нашего правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об исследовании РИА Новости о доле россиян, живущих за чертой бедности.
Он напомнил, что действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности.
"Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис в связи с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства. Но тем не менее, это не значит, что кто-то собирается сидеть сложа руки. Нацпроекты работают. Да, в них могут вноситься корректировки, но они работают, здесь идёт планомерная работа", - добавил Песков.