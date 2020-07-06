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Борьба за сокращение бедности продолжится, заявили в Кремле
Пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:34
коронавирус covid-19
дмитрий песков
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин, общество

Борьба за сокращение бедности продолжится, заявили в Кремле

13:34 06.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным - порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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"Я не берусь комментировать это исследование РИА Новости, я с ним не имел возможности ознакомиться. Что касается уровня бедности, то вы знаете, что борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов и президента Путина, и нашего правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об исследовании РИА Новости о доле россиян, живущих за чертой бедности.
Он напомнил, что действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности.
"Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис в связи с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства. Но тем не менее, это не значит, что кто-то собирается сидеть сложа руки. Нацпроекты работают. Да, в них могут вноситься корректировки, но они работают, здесь идёт планомерная работа", - добавил Песков.
Кристалина Георгиева
11 июня, 17:03Распространение нового коронавируса
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