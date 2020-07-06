Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573952282.html
Медведев отметил важность единства системы публичной власти
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил важность единства системы публичной власти. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:34
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
https://ria.ru/20200703/1573860485.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_8aaf4577faa351e140cd20d5d9ef4da4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_905706ccfedddea58af509b5df81f959.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, единая россия, политика

Медведев отметил важность единства системы публичной власти

13:34 06.07.2020
148
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил важность единства системы публичной власти.
"Вы отметили не менее важную составляющую (поправок в конституцию - ред.). Она такая, может быть, более юридическая... про единство системы публичной власти, но от этого не менее важная даже для обычного человека, который сталкивается с властью. Без этого принципа так получилось, что наша страна функционировала, по сути, в системе координат, когда ряд этажей, по сути властных, властью не назывались, тогда возникал вопрос: "Это что?" И это создавало массу коллизий, прежде всего на муниципальном уровне, ну и во взаимоотношении между федеральным уровнем, региональным уровнем и муниципальным уровнем", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.
Медведев отметил, что, может быть, такие идеи были популярны в определенный период, "когда конституция готовилась". "Но надо признать откровенно, что за десятилетия, прошедшие с момента принятия конституции, жизнь показала неработоспособность вот такой схемы взаимоотношения между частями властей в нашей стране", - заключил он.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
3 июля, 16:24Голосование по поправкам в Конституцию
Путин отметил важность включения муниципалитетов в единую систему власти
5200313
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
Рекомендуем
Андрей Турчак
"Единая Россия" приступит к формированию программы для выборов в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин
Путин и король Бахрейна обсудили борьбу с COVID-19
Съезд партии Единая Россия
ЕР составит дорожную карту по законам, исполняющим поправки в Конституцию
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
ЦИК начал поиск проголосовавших повторно на голосовании по поправкам
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Число приоритетных проектов для рассмотрения в Госдуме может вырасти
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок
Медведев назвал голосование по поправкам цивилизованным
Дмитрий Медведев
Медведев призвал продолжать разъяснительную работу по поправкам
Андрей Клишас
Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с главой "Аэрофлота"
Дмитрий Песков
Борьба за сокращение бедности продолжится, заявили в Кремле
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
В ЕР готовы организовать дискуссию о проектах после изменения Конституции
Дмитрий Медведев
Медведев: представители ЕР тщательно следили за чистотой голосования
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам
Андрей Климов
В Совфеде подготовят предложения по защите России от вмешательства извне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния