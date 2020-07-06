Медведев отметил важность единства системы публичной власти

"Вы отметили не менее важную составляющую (поправок в конституцию - ред.). Она такая, может быть, более юридическая... про единство системы публичной власти, но от этого не менее важная даже для обычного человека, который сталкивается с властью. Без этого принципа так получилось, что наша страна функционировала, по сути, в системе координат, когда ряд этажей, по сути властных, властью не назывались, тогда возникал вопрос: "Это что?" И это создавало массу коллизий, прежде всего на муниципальном уровне, ну и во взаимоотношении между федеральным уровнем, региональным уровнем и муниципальным уровнем", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.