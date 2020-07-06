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Медведев отметил важность единства системы публичной власти
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил важность единства системы публичной власти. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:34
2020-07-06T13:34
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
отметил важность единства системы публичной власти.
"Вы отметили не менее важную составляющую (поправок в конституцию - ред.). Она такая, может быть, более юридическая... про единство системы публичной власти, но от этого не менее важная даже для обычного человека, который сталкивается с властью. Без этого принципа так получилось, что наша страна функционировала, по сути, в системе координат, когда ряд этажей, по сути властных, властью не назывались, тогда возникал вопрос: "Это что?" И это создавало массу коллизий, прежде всего на муниципальном уровне, ну и во взаимоотношении между федеральным уровнем, региональным уровнем и муниципальным уровнем", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.
Медведев отметил, что, может быть, такие идеи были популярны в определенный период, "когда конституция готовилась". "Но надо признать откровенно, что за десятилетия, прошедшие с момента принятия конституции, жизнь показала неработоспособность вот такой схемы взаимоотношения между частями властей в нашей стране", - заключил он.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.