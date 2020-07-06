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В Кремле прокомментировали дело журналистки Прокопьевой
Прокуратура в деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой руководствовалась не указаниями, а законом, требование приговора в шесть лет заключения было ее... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:52
светлана прокопьева
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
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происшествия
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светлана прокопьева, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, архангельск, псков, происшествия

В Кремле прокомментировали дело журналистки Прокопьевой

13:34 06.07.2020 (обновлено: 14:52 06.07.2020)
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© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookСветлана Прокопьева
Светлана Прокопьева
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура в деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой руководствовалась не указаниями, а законом, требование приговора в шесть лет заключения было ее решением, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, можно ли считать, что президент РФ видит ситуацию так же, как прокуратура, запросившая для Прокопьевой 6 лет заключения.
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Глава СЖР прокомментировал приговор журналистке Прокопьевой
"Нет, почему? Прокуратура, она руководствуется не распоряжениями президента, а законом. Это надзорный орган. И в данном случае это абсолютно самостоятельная позиция прокуратуры", - ответил он.
Песков отметил, что, поскольку сама по себе ситуация ассоциирована с темой террористической угрозы, борьбы с терроризмом, пропагандой и оправданием терроризма, есть определенные правовые нюансы, которые принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом.
"Нет, абсолютно не значит... Здесь вопрос соблюдения или несоблюдения соответствующих законов Российской Федерации, связанных с борьбой с терроризмом", - добавил Песков, отвечая на вопрос, должна ли ситуация расцениваться как сигнал, что журналистам не стоит разбираться, почему совершаются теракты.
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Обвинение просило назначить журналистке шесть лет лишения свободы.
Союз журналистов России ранее выступил в поддержку Прокопьевой и распространил обращение в ее защиту.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Журналистка Светлана Прокопьева
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Автор экспертизы по делу журналистки из Пскова объяснила решение суда
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
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Светлана ПрокопьеваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинАрхангельскПсковПроисшествия
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