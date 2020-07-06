В Кремле прокомментировали дело журналистки Прокопьевой

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура в деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой руководствовалась не указаниями, а законом, требование приговора в шесть лет заключения было ее решением, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прокуратура в деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой руководствовалась не указаниями, а законом, требование приговора в шесть лет заключения было ее решением, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина

Журналисты спросили Пескова, можно ли считать, что президент РФ видит ситуацию так же, как прокуратура, запросившая для Прокопьевой 6 лет заключения.

"Нет, почему? Прокуратура, она руководствуется не распоряжениями президента, а законом. Это надзорный орган. И в данном случае это абсолютно самостоятельная позиция прокуратуры", - ответил он.

Песков отметил, что, поскольку сама по себе ситуация ассоциирована с темой террористической угрозы, борьбы с терроризмом, пропагандой и оправданием терроризма, есть определенные правовые нюансы, которые принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом.

"Нет, абсолютно не значит... Здесь вопрос соблюдения или несоблюдения соответствующих законов Российской Федерации, связанных с борьбой с терроризмом", - добавил Песков, отвечая на вопрос, должна ли ситуация расцениваться как сигнал, что журналистам не стоит разбираться, почему совершаются теракты.

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Обвинение просило назначить журналистке шесть лет лишения свободы.

Союз журналистов России ранее выступил в поддержку Прокопьевой и распространил обращение в ее защиту.

В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ Архангельске . Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора , а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.