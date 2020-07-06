ВМС США "потеряли" стелс-ракету, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Военно-морские силы США до сих пор не пополнили запас ракет на прибрежном боевом корабле класса Independence "Габриэль Гиффордс" (Gabrielle Giffords).
Как пишет портал The Drive, на судне установлена современная пусковая система Mk 87 Mod 0, рассчитанная на восемь стелс-ракет RGM-184A Naval Strike Missile. В октябре прошлого года на учениях на острове Гуам экипаж "Гиффордса" поразил такой ракетой списанный фрегат и потопил его.
С тех пор "Габриэль Гиффордс" патрулирует воды Южно-Китайского моря, однако, как заметили журналисты, с неполным боекомплектом — свободный слот для новой ракеты так и не заполнили.
Такую ситуацию на корабле, призванном демонстрировать Китаю военные возможности США в Тихом океане, эксперты посчитали недопустимой. В связи с этим под вопросом оказалось состояние всей программы RGM-184A Naval Strike Missile, пишет The Drive.
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