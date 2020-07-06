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ВМС США "потеряли" стелс-ракету, сообщили СМИ
Военно-морские силы США до сих пор не пополнили запас ракет на прибрежном боевом корабле класса Independence "Габриэль Гиффордс" (Gabrielle Giffords). РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:29
южно-китайское море
военно-морские силы сша
raytheon
гуам
китай
безопасность
в мире
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южно-китайское море
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китай
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-китайское море, военно-морские силы сша, raytheon, гуам, китай, безопасность, в мире

ВМС США "потеряли" стелс-ракету, сообщили СМИ

13:43 06.07.2020 (обновлено: 15:29 06.07.2020)
15823
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Brenton PoyserКорабль ВМС США Gabrielle Giffords
Корабль ВМС США Gabrielle Giffords
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Brenton Poyser
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Военно-морские силы США до сих пор не пополнили запас ракет на прибрежном боевом корабле класса Independence "Габриэль Гиффордс" (Gabrielle Giffords).
Как пишет портал The Drive, на судне установлена современная пусковая система Mk 87 Mod 0, рассчитанная на восемь стелс-ракет RGM-184A Naval Strike Missile. В октябре прошлого года на учениях на острове Гуам экипаж "Гиффордса" поразил такой ракетой списанный фрегат и потопил его.
С тех пор "Габриэль Гиффордс" патрулирует воды Южно-Китайского моря, однако, как заметили журналисты, с неполным боекомплектом — свободный слот для новой ракеты так и не заполнили.
В ВМС США не ответили, почему "потерянную" ракету не восполнили новой. Журналисты The Drive предположили, что это связано с проблемами во взаимодействии между разработчиком оружия — норвежской компанией Kongsberg — и его производителем, американским концерном Raytheon.
Такую ситуацию на корабле, призванном демонстрировать Китаю военные возможности США в Тихом океане, эксперты посчитали недопустимой. В связи с этим под вопросом оказалось состояние всей программы RGM-184A Naval Strike Missile, пишет The Drive.
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Южно-Китайское мореВоенно-морские силы СШАRaytheonГуамКитайБезопасностьВ мире
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