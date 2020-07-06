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Глава ФАС рассказал, во сколько обошлась отмена роуминга внутри России
Отмена национального и внутрисетевого роуминга в России, которая произошла в июне прошлого года, позволила гражданам сэкономить около 6 миллиардов рублей,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:58
россия
вымпелком
мегафон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
игорь артемьев
экономика
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россия, вымпелком, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, игорь артемьев, экономика

Глава ФАС рассказал, во сколько обошлась отмена роуминга внутри России

13:58 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповНужно стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали
Нужно стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Отмена национального и внутрисетевого роуминга в России, которая произошла в июне прошлого года, позволила гражданам сэкономить около 6 миллиардов рублей, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
"Закон об отмене с июня 2019 года национального и внутрисетевого роуминга в России. Он сэкономил потребителям около шести миллиардов рублей. Не пострадали и сотовые операторы. Они сохранили свои доходы, поскольку объем услуг одновременно вырос", - сказал он в интервью "Парламентской газете".
Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно исчез в России с 1 июня 2019 года. Ранее, в декабре 2017 года - начале 2018 года, "большая четверка" операторов (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) значительно снизила цены на стоимость услуг для абонентов в национальном роуминге, в том числе при поездках в Крым (действовал при оказании услуг связи с использованием сети другого оператора). По данным ФАС, снижение стоимости в зависимости от услуг в среднем по операторам составило от 2 до 10 раз при нахождении абонента в сети другого оператора связи.
Затем в августе-сентябре 2018 года операторы отменили внутрисетевой роуминг (действовал при нахождении абонента в другом регионе, но в сети того же оператора). Входящие звонки были обнулены, цены на смс, мобильный интернет и исходящие голосовые соединения в поездках были установлены на том же уровне, что и в домашнем регионе, то есть снижены от 2,5 до 10 раз.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
5 июня, 15:25Союзное государство
Минсвязи России и Белоруссии обещали отменить роуминг к сентябрю-октябрю
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РоссияВымпелКомМегафонФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТСИгорь АртемьевЭкономика
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