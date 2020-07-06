Глава ФАС рассказал, во сколько обошлась отмена роуминга внутри России

"Закон об отмене с июня 2019 года национального и внутрисетевого роуминга в России. Он сэкономил потребителям около шести миллиардов рублей. Не пострадали и сотовые операторы. Они сохранили свои доходы, поскольку объем услуг одновременно вырос", - сказал он в интервью "Парламентской газете".

Затем в августе-сентябре 2018 года операторы отменили внутрисетевой роуминг (действовал при нахождении абонента в другом регионе, но в сети того же оператора). Входящие звонки были обнулены, цены на смс, мобильный интернет и исходящие голосовые соединения в поездках были установлены на том же уровне, что и в домашнем регионе, то есть снижены от 2,5 до 10 раз.