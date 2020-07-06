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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200706/1573951932.html
Курс евро впервые с начала мая поднялся выше 81 рубля
Рубль перешел к снижению и обновил минимумы с мая, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
московская биржа
brent
экономика
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https://ria.ru/20200705/1573905342.html
https://ria.ru/20200602/1572354213.html
С чего он дорожает? В США всё рушится, а зелень растёт! Реально идёт спикуляция и занижения нашего деревянного! На сегодняшний день доллар должен стоить, три рубля мешок! Хватит спикуляции! 😠
46
Прорыв обнулительный! 🤣
45
18
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, brent, экономика

Курс евро впервые с начала мая поднялся выше 81 рубля

13:30 06.07.2020 (обновлено: 15:29 06.07.2020)
4817
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль перешел к снижению и обновил минимумы с мая, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 14:38 мск рос на 60 копеек, до 71,97 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 81,45 рубля. Утром американская валюта достигала 72,08 рубля (максимум с 22 мая), евро — 81,49 рубля (максимум с 4 мая).
Американские доллары
5 июля, 07:31
Ряд российских банков фиксирует рост среднего чека при обмене валюты
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 1,4%, до 43,4 доллара за баррель. Стоимость барреля смеси марки WTI с поставкой в августе поднялась на 0,39%, до 40,81 доллара.
Нефтяные котировки, а вслед за ними и курсы валют обрушились в начале марта, когда участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. Кроме того, давление на экономику оказывали пандемия коронавируса, а также напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.
Новая сделка ОПЕК+, которую заключили в начале мая, сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие продлили на июль.
Российские рубли
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1519212064
Обсудить 18
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦены на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
С чего он дорожает? В США всё рушится, а зелень растёт! Реально идёт спикуляция и занижения нашего деревянного! На сегодняшний день доллар должен стоить, три рубля мешок! Хватит спикуляции! 😠
6 июля, 14:16
iivanovis70
3081106
Прорыв обнулительный! 🤣
6 июля, 14:36
АВАндрей Викторович Романов
3330216
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