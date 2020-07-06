Курс евро впервые с начала мая поднялся выше 81 рубля

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 14:38 мск рос на 60 копеек, до 71,97 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 81,45 рубля. Утром американская валюта достигала 72,08 рубля (максимум с 22 мая), евро — 81,49 рубля (максимум с 4 мая).