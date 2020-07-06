Курс евро впервые с начала мая поднялся выше 81 рубля

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль перешел к снижению и обновил минимумы с мая, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 14:38 мск рос на 60 копеек, до 71,97 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 81,45 рубля. Утром американская валюта достигала 72,08 рубля (максимум с 22 мая), евро — 81,49 рубля (максимум с 4 мая).
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 1,4%, до 43,4 доллара за баррель. Стоимость барреля смеси марки WTI с поставкой в августе поднялась на 0,39%, до 40,81 доллара.
Нефтяные котировки, а вслед за ними и курсы валют обрушились в начале марта, когда участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. Кроме того, давление на экономику оказывали пандемия коронавируса, а также напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.
Новая сделка ОПЕК+, которую заключили в начале мая, сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие продлили на июль.