В Кремле считают некорректным оценивать приговор журналистке Прокопьевой

"Поскольку ваш вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, которое сегодня было вынесено, я не буду на него отвечать. Это было бы некорректно, потому что, вы знаете, мы никогда не комментируем судебные решения. И не будем это делать впредь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что, по мнению Кремля, стоит делать в такой ситуации журналистам.