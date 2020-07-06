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В Кремле считают некорректным оценивать приговор журналистке Прокопьевой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают некорректным оценивать приговор суда по делу псковской журналистки Светланы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:52
светлана прокопьева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
архангельск
псков
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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светлана прокопьева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, архангельск, псков, происшествия

В Кремле считают некорректным оценивать приговор журналистке Прокопьевой

13:30 06.07.2020 (обновлено: 14:52 06.07.2020)
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© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookЖурналистка Светлана Прокопьева
Журналистка Светлана Прокопьева
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают некорректным оценивать приговор суда по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, добавив, что Кремль никогда не комментирует судебные решения.
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал местную журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма.
"Поскольку ваш вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, которое сегодня было вынесено, я не буду на него отвечать. Это было бы некорректно, потому что, вы знаете, мы никогда не комментируем судебные решения. И не будем это делать впредь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что, по мнению Кремля, стоит делать в такой ситуации журналистам.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Вчера, 12:44
Глава СЖР прокомментировал приговор журналистке Прокопьевой
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
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Светлана ПрокопьеваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковАрхангельскПсковПроисшествия
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