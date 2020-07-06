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В Group-IB рассказали, как мошенники использовали Zoom в период пандемии
Злоумышленники в период пандемии коронавируса использовали сервис видеоконференций Zoom для обмана пользователей методом социальной инженерии, рассказал в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:29
zoom
илья сачков
group-ib
сша
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общество
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353
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zoom, илья сачков, group-ib, сша, технологии, общество

В Group-IB рассказали, как мошенники использовали Zoom в период пандемии

13:29 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Злоумышленники в период пандемии коронавируса использовали сервис видеоконференций Zoom для обмана пользователей методом социальной инженерии, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Были увлекательные случаи, когда использовалась социальная инженерия с выключенной камерой, и человек не понимал, что он говорит не с тем человеком. Это воздействие методом социальной инженерии с просьбой открыть письмо от другого отправителя, чтобы открыл человек вложение. Это удобный вишинг, но через Zoom", - сообщил он.
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"Так как во многих компаниях есть культура общения по Zoom с выключенной камерой, очень просто человек, получая якобы звонок от "коллег", попадается на крючок злоумышленникам. Я думаю, что Zoom оказался хакерской находкой. Мы сейчас делаем расследование на эту тему", - добавил Сачков.
Ранее, в апреле, руководитель группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков сообщил РИА Новости, что компания обнаружила на трех "андеграундных" площадках объявления о продаже более чем 4 тысяч учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, в том числе 31 аккаунт принадлежал пользователям с почтовым адресом в домене ".ru". Правда, проверить, действительно ли эти учетные данные принадлежат пользователям Zoom, невозможно, оговорился эксперт.
Позднее Group-IB выпустила рекомендацию пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги. Эксперты компании объясняли это тем, что в адрес Zoom поступает все больше критики из-за проблем с безопасностью: пользователи жаловались на передачу их данных в Facebook, на утечки видеозаписей и личной контактной информации. Zoom также стал ответчиком по иску о нарушении приватности пользователей в США.
Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран: приложением пользуются уже более 300 миллионов человек.
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ZOOMИлья СачковGroup-IBСШАТехнологииОбщество
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