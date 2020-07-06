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Ультиматумов Украине не было, заявил Песков
Подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ не ставила никаких... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:29
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ян хеккер, андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий козак, оон, сша, украина, в мире

Ультиматумов Украине не было, заявил Песков

13:29 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ не ставила никаких ультиматумов, но Украина должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
В переговорах советников, которые также прошли в Берлине, участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
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Позже издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
"Состоялись контакты на уровне советников глав государств нормандской четверки. Мы уже слышали заявления моего коллеги (Дмитрия) Козака о том, что не удалось существенно продвинуться, и действительно здесь можно еще раз повторить, что в очередной раз не удалось продвинуться не по вине российской стороны", - сказал Песков.
Он опроверг сообщения, прозвучавшие в СМИ о том, что Россия якобы выдвигала ультиматум Украине по внесению предложений по изменению в свою конституцию до 6 июля.
"Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана, и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать", - заявил Песков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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Ян ХеккерАндрей ЕрмакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий КозакООНСШАУкраинаВ мире
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