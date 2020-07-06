"Единая Россия" приступит к формированию программы для выборов в Госдуму

В ходе расширенного заседания совета руководителей фракций ЕР Турчак отметил, что на голосовании по конституции россияне обозначили свое отношение к "ключевым государственным приоритетам". И эти "народные приоритеты", по его словам, должны стать основой предвыборной программы ЕР. Турчак также напомнил, что партия доработала социально-экономический блок предложений, часть из которых вошла в проект общенационального плана по восстановлению экономики.

"Есть предложение закрепить это в нашем сегодняшнем решении. Эту работу на площадке партии совместить и провести в конце июля - начале августа текущего года рабочее заседание нашей партийной программной комиссии. После утверждения вами ключевых направлений мы будем готовы приступить к формированию народной программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Государственную думу", - сказал Турчак.