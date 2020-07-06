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"Единая Россия" приступит к формированию программы для выборов в Госдуму
"Единая Россия" в конце июля - начале августа приступит к формированию "народной" программы, с которой в 2021 году пойдет на выборы в Госдуму, сообщил секретарь РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:28
госдума рф
единая россия
андрей турчак
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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госдума рф, единая россия, андрей турчак, политика

"Единая Россия" приступит к формированию программы для выборов в Госдуму

13:28 06.07.2020
62
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Единая Россия" в конце июля - начале августа приступит к формированию "народной" программы, с которой в 2021 году пойдет на выборы в Госдуму, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В ходе расширенного заседания совета руководителей фракций ЕР Турчак отметил, что на голосовании по конституции россияне обозначили свое отношение к "ключевым государственным приоритетам". И эти "народные приоритеты", по его словам, должны стать основой предвыборной программы ЕР. Турчак также напомнил, что партия доработала социально-экономический блок предложений, часть из которых вошла в проект общенационального плана по восстановлению экономики.
"Есть предложение закрепить это в нашем сегодняшнем решении. Эту работу на площадке партии совместить и провести в конце июля - начале августа текущего года рабочее заседание нашей партийной программной комиссии. После утверждения вами ключевых направлений мы будем готовы приступить к формированию народной программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Государственную думу", - сказал Турчак.
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Вчера, 11:30
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Госдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакПолитика
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