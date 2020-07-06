В Кремле не видят оснований не доверять судебной системе

"Российская судебная система также находится в процессе совершенствования, развития... Я бы не делал все-таки выводы о недоверии общества к судебной системе. Не вижу никаких для этого оснований", - сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что ничто не должно стоять на месте, все должно совершенствоваться. "У нас общество, государство, все его институты находятся в постоянном состоянии развития и совершенствования", - добавил Песков.