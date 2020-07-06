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В Кремле не видят оснований не доверять судебной системе
Оснований не доверять судебной системе в Кремле не видят, система находится в процессе совершенствования и развития, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:28
россия
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, дмитрий песков, общество

В Кремле не видят оснований не доверять судебной системе

13:28 06.07.2020
177
© РИА Новости / Алексей МайшевАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Оснований не доверять судебной системе в Кремле не видят, система находится в процессе совершенствования и развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российская судебная система также находится в процессе совершенствования, развития... Я бы не делал все-таки выводы о недоверии общества к судебной системе. Не вижу никаких для этого оснований", - сказал Песков журналистам.
При этом он подчеркнул, что ничто не должно стоять на месте, все должно совершенствоваться. "У нас общество, государство, все его институты находятся в постоянном состоянии развития и совершенствования", - добавил Песков.
Владимир Устинов
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