https://ria.ru/20200706/1573951532.html
Медведев призвал продолжать разъяснительную работу по поправкам
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал однопартийцев продолжать проводить разъяснительную работу по поправкам в конституцию, в чем был их... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:26
2020-07-06T13:26
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
призвал однопартийцев продолжать проводить разъяснительную работу по поправкам в конституцию, в чем был их смысл.
"Параллельно, кстати, нужно все равно проводить и разъяснительную работу, поскольку, несмотря на очень широкую поддержку, все равно у людей какие-то вопросы остаются, и мне кажется исключительно важным продолжить объяснять, в чем был смысл изменений в конституцию нашей страны", - сказал он на расширенном заседании Совета руководителей фракций в режиме видеоконференции.
Он также поблагодарил весь актив партии за работу по поправкам в конституцию и проведению голосования.
"Особенно сложно это, конечно, было делать с учетом пандемии, которая, к сожалению, еще присутствует в нашей стране. Но тем не менее, все удалось, и большое вам за это спасибо. Я прошу Андрея Анатольевича (Турчака, секретаря генсовета ЕР) представить предложения по поощрению всех, кто занимался этой работой", - сказал Медведев.