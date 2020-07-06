Медведев призвал продолжать разъяснительную работу по поправкам

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель партии " Председатель партии " Единая Россия Дмитрий Медведев призвал однопартийцев продолжать проводить разъяснительную работу по поправкам в конституцию, в чем был их смысл.

"Параллельно, кстати, нужно все равно проводить и разъяснительную работу, поскольку, несмотря на очень широкую поддержку, все равно у людей какие-то вопросы остаются, и мне кажется исключительно важным продолжить объяснять, в чем был смысл изменений в конституцию нашей страны", - сказал он на расширенном заседании Совета руководителей фракций в режиме видеоконференции.

Он также поблагодарил весь актив партии за работу по поправкам в конституцию и проведению голосования.