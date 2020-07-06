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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Медведев призвал продолжать разъяснительную работу по поправкам
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал однопартийцев продолжать проводить разъяснительную работу по поправкам в конституцию, в чем был их... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:26
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий медведев, единая россия, политика

Медведев призвал продолжать разъяснительную работу по поправкам

13:26 06.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал однопартийцев продолжать проводить разъяснительную работу по поправкам в конституцию, в чем был их смысл.
"Параллельно, кстати, нужно все равно проводить и разъяснительную работу, поскольку, несмотря на очень широкую поддержку, все равно у людей какие-то вопросы остаются, и мне кажется исключительно важным продолжить объяснять, в чем был смысл изменений в конституцию нашей страны", - сказал он на расширенном заседании Совета руководителей фракций в режиме видеоконференции.
Он также поблагодарил весь актив партии за работу по поправкам в конституцию и проведению голосования.
"Особенно сложно это, конечно, было делать с учетом пандемии, которая, к сожалению, еще присутствует в нашей стране. Но тем не менее, все удалось, и большое вам за это спасибо. Я прошу Андрея Анатольевича (Турчака, секретаря генсовета ЕР) представить предложения по поощрению всех, кто занимался этой работой", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
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