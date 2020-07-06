Более 253 тысяч животных вакцинировано в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости . Свыше 253 тысяч голов животных вакцинировано специалистами Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза региона.

По итогам 2019 года в Московской области было привито более 583 тысяч животных, из них собак – порядка 292 тысяч голов, кошек – более 177 тысяч, сельскохозяйственных животных - порядка 112 тысяч, для диких животных разложено боле 1,5 миллионов доз.