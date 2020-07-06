https://ria.ru/20200706/1573951442.html
Более 253 тысяч животных вакцинировано в Подмосковье с начала года
Свыше 253 тысяч голов животных вакцинировано специалистами Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:24
2020-07-06T13:24
новости подмосковья
андрей разин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/37336/29/373362941_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_e6a8b213778810d2ca2ee6446984f368.jpg
https://ria.ru/20200706/1573939727.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/37336/29/373362941_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_e6a8b213778810d2ca2ee6446984f368.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/37336/29/373362941_169:0:2836:2000_1400x0_80_0_0_3b35fe91933a8c3243a4fc383855aece.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/37336/29/373362941_503:0:2503:2000_1400x0_80_0_0_846b0b1beb3d495290b2fb6cd2589d69.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Свыше 253 тысяч голов животных вакцинировано специалистами Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза региона.
"Ветеринарные специалисты регулярно осуществляют вакцинацию как сельскохозяйственных, так и домашних животных. После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, работы по вакцинации активизировались. На сегодняшний день в регионе привито порядка 253 голов животных",
- приводятся слова главы ведомства Андрея Разина
.
По итогам 2019 года в Московской области было привито более 583 тысяч животных, из них собак – порядка 292 тысяч голов, кошек – более 177 тысяч, сельскохозяйственных животных - порядка 112 тысяч, для диких животных разложено боле 1,5 миллионов доз.