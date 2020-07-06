Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200706/1573951442.html
Более 253 тысяч животных вакцинировано в Подмосковье с начала года
Свыше 253 тысяч голов животных вакцинировано специалистами Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:24
новости подмосковья
андрей разин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/37336/29/373362941_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_e6a8b213778810d2ca2ee6446984f368.jpg
https://ria.ru/20200706/1573939727.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/37336/29/373362941_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_e6a8b213778810d2ca2ee6446984f368.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/37336/29/373362941_169:0:2836:2000_1400x0_80_0_0_3b35fe91933a8c3243a4fc383855aece.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/37336/29/373362941_503:0:2503:2000_1400x0_80_0_0_846b0b1beb3d495290b2fb6cd2589d69.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей разин

Более 253 тысяч животных вакцинировано в Подмосковье с начала года

13:24 06.07.2020
109
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкМероприятия по отлову, вакцинации, стерилизации и возврату на прежнее место бездомных собак в Санкт-Петербурге
Мероприятия по отлову, вакцинации, стерилизации и возврату на прежнее место бездомных собак в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Свыше 253 тысяч голов животных вакцинировано специалистами Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза региона.
"Ветеринарные специалисты регулярно осуществляют вакцинацию как сельскохозяйственных, так и домашних животных. После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, работы по вакцинации активизировались. На сегодняшний день в регионе привито порядка 253 голов животных", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По итогам 2019 года в Московской области было привито более 583 тысяч животных, из них собак – порядка 292 тысяч голов, кошек – более 177 тысяч, сельскохозяйственных животных - порядка 112 тысяч, для диких животных разложено боле 1,5 миллионов доз.
Отлов рыбы в рыбном хозяйстве
Вчера, 11:24Новости Подмосковья
Реконструкцию рыбного хозяйства в Лотошино завершат в 2021 году
100001
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей Разин
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев призвал продолжать разъяснительную работу по поправкам
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде рассказали о принятии поправок о ЧП в экологии
Волонтер сажает дерево
Международная акция "Сад памяти" будет проходить каждый год
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проверить факты нарушения законов об обращении с животными
Автомобиль скорой медицинской помощи
Трое детей утонули в Хабаровском крае, купаясь в протоке
Создатели проекта Природный парк Чукул
Скандинавская ходьба по дальневосточному гектару. Что предлагает "Чукул"
Пресс-конференция АТОМ РЯДОМ, 6 июля 2020 года
В России стартовал конкурс "АТОМ РЯДОМ"
Сотрудники Росгвардии
В Подмосковье сотрудник ОМОН спас тонувшего подростка
Пролив Дарданеллы, Турция
СМИ сообщили о закрытии пролива Дарданеллы для судоходства из-за пожара
Петр Верзилов
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент
Бензовоз
В Колумбии при взрыве бензовоза погибли семь человек
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
Курс евро на вторник вырос на 1,3 рубля
Банкноты номиналом 2000 рублей
На кредитование организаций АПК в Подмосковье выделены 52 млн рублей
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния