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Американские солдаты в Южной Корее нарушили общественный порядок
Десятки иностранцев, предположительно, американских солдат, устроили беспорядки на пляже в Пусане в Южной Корее, когда праздновали День независимости США, один... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:24
южная корея
сша
пусан
в мире
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южная корея, сша, пусан, в мире

Американские солдаты в Южной Корее нарушили общественный порядок

13:24 06.07.2020
552
© Pfc. You Chul LeeВоеннослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
© Pfc. You Chul Lee
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости. Десятки иностранцев, предположительно, американских солдат, устроили беспорядки на пляже в Пусане в Южной Корее, когда праздновали День независимости США, один из них был задержан, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию Пусана.
По данным агентства, указанные иностранные граждане в течение двух часов в субботу примерно с 19.00 (11.00 мск) запускали фейерверки и петарды в небо и даже в сторону проходящих мимо граждан и близлежащих домов на известном пляже Хэундэ и около него.
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Полиция Пусана сообщила в понедельник, что получила более 70 жалоб от местных жителей, обеспокоенных опасными действиями иностранных граждан, которые не только запускали запрещенные на пляже фейерверки, но и нарушали меры борьбы с коронавирусом, не надевая маски.
Как сообщает агентство, указанные иностранные граждане были солдатами США. Они прибыли в Пусан из своих частей в провинции Кёнгидо, городе Тэгу и других регионах, чтобы провести на побережье отпуск в честь Дня независимости США.
На место происшествия выехали шесть патрульных машин и одна бригада полицейских, которые попытались разогнать солдат, но некоторые из них продолжали зажигать петарды. В итоге одного американского военного в возрасте примерно 20 лет ненадолго задержали, когда он пытался сбежать после стрельбы петардами по гражданам.
За запуск петард на общественном пляже может грозить штраф в размере 50 тысяч вон (42 доллара). Хэундэ и другие пляжи по всей Южной Корее официально открылись на летний сезон в прошлую среду. Но отдыхающие должны соблюдать строгие правила дезинфекции и социального дистанцирования в связи с COVID-19 – поддерживать расстояние в 2 метра между зонтиками и палатками, сократить контакт с другими людьми и носить маски для лица вне воды.
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Южная КореяСШАПусанВ мире
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