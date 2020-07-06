Американские солдаты в Южной Корее нарушили общественный порядок

СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости. Десятки иностранцев, предположительно, американских солдат, устроили беспорядки на пляже в Десятки иностранцев, предположительно, американских солдат, устроили беспорядки на пляже в Пусане Южной Корее , когда праздновали День независимости США , один из них был задержан, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию Пусана.

По данным агентства, указанные иностранные граждане в течение двух часов в субботу примерно с 19.00 (11.00 мск) запускали фейерверки и петарды в небо и даже в сторону проходящих мимо граждан и близлежащих домов на известном пляже Хэундэ и около него.

Полиция Пусана сообщила в понедельник, что получила более 70 жалоб от местных жителей, обеспокоенных опасными действиями иностранных граждан, которые не только запускали запрещенные на пляже фейерверки, но и нарушали меры борьбы с коронавирусом, не надевая маски.

Как сообщает агентство, указанные иностранные граждане были солдатами США. Они прибыли в Пусан из своих частей в провинции Кёнгидо , городе Тэгу и других регионах, чтобы провести на побережье отпуск в честь Дня независимости США.

На место происшествия выехали шесть патрульных машин и одна бригада полицейских, которые попытались разогнать солдат, но некоторые из них продолжали зажигать петарды. В итоге одного американского военного в возрасте примерно 20 лет ненадолго задержали, когда он пытался сбежать после стрельбы петардами по гражданам.