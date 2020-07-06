https://ria.ru/20200706/1573951400.html
Американские солдаты в Южной Корее нарушили общественный порядок
Десятки иностранцев, предположительно, американских солдат, устроили беспорядки на пляже в Пусане в Южной Корее, когда праздновали День независимости США, один... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:24
2020-07-06T13:24
южная корея
сша
пусан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, сша, пусан, в мире
СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости.
Десятки иностранцев, предположительно, американских солдат, устроили беспорядки на пляже в Пусане
в Южной Корее
, когда праздновали День независимости США
, один из них был задержан, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию Пусана.
По данным агентства, указанные иностранные граждане в течение двух часов в субботу примерно с 19.00 (11.00 мск) запускали фейерверки и петарды в небо и даже в сторону проходящих мимо граждан и близлежащих домов на известном пляже Хэундэ и около него.
Полиция Пусана сообщила в понедельник, что получила более 70 жалоб от местных жителей, обеспокоенных опасными действиями иностранных граждан, которые не только запускали запрещенные на пляже фейерверки, но и нарушали меры борьбы с коронавирусом, не надевая маски.
Как сообщает агентство, указанные иностранные граждане были солдатами США. Они прибыли в Пусан из своих частей в провинции Кёнгидо
, городе Тэгу
и других регионах, чтобы провести на побережье отпуск в честь Дня независимости США.
На место происшествия выехали шесть патрульных машин и одна бригада полицейских, которые попытались разогнать солдат, но некоторые из них продолжали зажигать петарды. В итоге одного американского военного в возрасте примерно 20 лет ненадолго задержали, когда он пытался сбежать после стрельбы петардами по гражданам.
За запуск петард на общественном пляже может грозить штраф в размере 50 тысяч вон (42 доллара). Хэундэ и другие пляжи по всей Южной Корее официально открылись на летний сезон в прошлую среду. Но отдыхающие должны соблюдать строгие правила дезинфекции и социального дистанцирования в связи с COVID-19 – поддерживать расстояние в 2 метра между зонтиками и палатками, сократить контакт с другими людьми и носить маски для лица вне воды.