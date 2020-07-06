https://ria.ru/20200706/1573951359.html
В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины
В Кремле назвали слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:24
2020-07-06T16:20
военно-морские силы украины
алексей чеснаков
дмитрий песков
украина
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3
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военно-морские силы украины, алексей чеснаков, дмитрий песков, украина
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
В Кремле назвали слова командующего ВМС Украины
о подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии.
Ранее главком украинских ВМС Алексей Неижпапа заявил, что если Россия атакует Херсонскую область, то Украина начнет полномасштабные боевые действия. По его словам, России нужен доступ в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. Главком пригрозил ракетным комплексом "Нептун", который может достать до Севастополя.
"Это искусственное нагнетание <... > никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что у России нет планов вторжения на Украину.
Песков объяснил, что высказывания эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова
в дискуссионной программе по российско-украинской проблематике нельзя воспринимать как официальную позиции России. При этом сам Чеснаков в эфире телеканала "Россия 1" не говорил о возможном вторжении, как прозвучало в вопросе украинского журналиста Пескову, а рассуждал о существующих положениях международного права, допускающих применение силы, например, в условиях гуманитарной катастрофы. По словам пресс-секретаря президента, Чеснаков больше не является сотрудником администрации президента.
"Сейчас он таковым не является, является скорее очень талантливым и очень осведомленным российским экспертом, но его нельзя называть российским представителем", - добавил Песков.