В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле назвали слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии. В Кремле назвали слова командующегоо подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии.

Ранее главком украинских ВМС Алексей Неижпапа заявил, что если Россия атакует Херсонскую область, то Украина начнет полномасштабные боевые действия. По его словам, России нужен доступ в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. Главком пригрозил ракетным комплексом "Нептун", который может достать до Севастополя.

"Это искусственное нагнетание <... > никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у России нет планов вторжения на Украину.

Песков объяснил, что высказывания эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова в дискуссионной программе по российско-украинской проблематике нельзя воспринимать как официальную позиции России. При этом сам Чеснаков в эфире телеканала "Россия 1" не говорил о возможном вторжении, как прозвучало в вопросе украинского журналиста Пескову, а рассуждал о существующих положениях международного права, допускающих применение силы, например, в условиях гуманитарной катастрофы. По словам пресс-секретаря президента, Чеснаков больше не является сотрудником администрации президента.