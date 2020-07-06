Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573951359.html
В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины
В Кремле назвали слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:20
военно-морские силы украины
алексей чеснаков
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153112/83/1531128332_0:64:2500:1470_1400x0_80_0_0_58abe71f99cadafd5dbccb30e9d99d48.jpg
https://ria.ru/20200706/1573950950.html
https://ria.ru/20200520/1571727810.html
3
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153112/83/1531128332_0:64:2500:1470_1400x0_80_0_0_58abe71f99cadafd5dbccb30e9d99d48.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153112/83/1531128332_229:0:2272:1532_1400x0_80_0_0_fec3e257507cd8e58bbecdd5ea52aa10.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153112/83/1531128332_484:0:2016:1532_1400x0_80_0_0_fc04448ca011b1fb1b9a32163e07c407.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
военно-морские силы украины, алексей чеснаков, дмитрий песков, украина

В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины

13:24 06.07.2020 (обновлено: 16:20 06.07.2020)
15834
CC BY-SA 4.0 / Державна прикордонна служба України / Сторожевой корабль ВМС Украины BG-62 "Подолье"
Сторожевой корабль ВМС Украины BG-62 Подолье
CC BY-SA 4.0 / Державна прикордонна служба України /
Сторожевой корабль ВМС Украины BG-62 "Подолье". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле назвали слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии.
Ранее главком украинских ВМС Алексей Неижпапа заявил, что если Россия атакует Херсонскую область, то Украина начнет полномасштабные боевые действия. По его словам, России нужен доступ в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. Главком пригрозил ракетным комплексом "Нептун", который может достать до Севастополя.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:20
Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом
"Это искусственное нагнетание <... > никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что у России нет планов вторжения на Украину.
Песков объяснил, что высказывания эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова в дискуссионной программе по российско-украинской проблематике нельзя воспринимать как официальную позиции России. При этом сам Чеснаков в эфире телеканала "Россия 1" не говорил о возможном вторжении, как прозвучало в вопросе украинского журналиста Пескову, а рассуждал о существующих положениях международного права, допускающих применение силы, например, в условиях гуманитарной катастрофы. По словам пресс-секретаря президента, Чеснаков больше не является сотрудником администрации президента.
"Сейчас он таковым не является, является скорее очень талантливым и очень осведомленным российским экспертом, но его нельзя называть российским представителем", - добавил Песков.
Флаги России и Украины
20 мая, 13:14
Эксперт спрогнозировал возможное ухудшение отношений России и Украины
71284032
Обсудить 3
Военно-морские силы УкраиныАлексей ЧеснаковДмитрий ПесковУкраина
Рекомендуем
Украинские гривны
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Корабль ВМС США Gabrielle Giffords
ВМС США "потеряли" стелс-ракету, сообщили СМИ
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Здание правительства Украины в Киеве
Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Дмитрий Песков
Ультиматумов Украине не было, заявил Песков
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Вид на город Севастополь
Главком украинских ВМС захотел вернуться в Севастополь
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом
Строительство газопровода
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
Дорога в окрестностях Судака
Под Крымом действует гигантская опреснительная установка
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Источник рассказал о реакции Москвы на слова главкома ВМС Украины
Место убийства в городе Герасдорфе
Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной оказались чеченцами
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния