https://ria.ru/20200706/1573951276.html
Россияне стали чаще покупать авиабилеты и больше тратить на них
Спрос на поездки по России активно восстанавливается, об этом свидетельствуют данные бронирований авиационных и железнодорожных билетов, сообщает Biletix. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:23
2020-07-06T13:23
туризм
туризм
авиабилеты
самолеты
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:101:5424:3152_1400x0_80_0_0_87bcabab7395249829406d003cd742c6.jpg
https://ria.ru/20200706/1573855295.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:101:5424:3152_1400x0_80_0_0_87bcabab7395249829406d003cd742c6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_252:0:5073:3616_1400x0_80_0_0_368efaf48753f14c824afafcdf03ebd1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_854:0:4470:3616_1400x0_80_0_0_ec600e761eb1a4ed8ca6396a34502cc3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, авиабилеты, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спрос на поездки по России активно восстанавливается, об этом свидетельствуют данные бронирований авиационных и железнодорожных билетов, сообщает Biletix.
Интернет-сервис для путешественников проанализировал продажи и сравнил их с данными за прошлый год.
Выяснилось, что объем бронирований авиабилетов туда-обратно с начала мая к концу июля восстановился с 4,3 до 79,8 процента от показателей прошлого года, а железнодорожных – с 12,3 до 35,5 процента.
Кроме того, фиксируется и рост среднего чека на авиабилеты. Если в июне цены за перелет туда-обратно по России были ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в три раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году), то в августе разница составляет всего 18 процентов (13 690 рублей против 16 610 рублей).
"В оптимистическом варианте мы ожидали восстановление спроса на авиабилеты до уровня 50 процентов от показателей 2019 к концу года, — отмечает генеральный директор интернет-сервиса Игорь Константинов. — Однако уже сейчас уровень продаж превзошел наши ожидания, составив почти 80 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года".