Россияне стали чаще покупать авиабилеты и больше тратить на них

Выяснилось, что объем бронирований авиабилетов туда-обратно с начала мая к концу июля восстановился с 4,3 до 79,8 процента от показателей прошлого года, а железнодорожных – с 12,3 до 35,5 процента.

Кроме того, фиксируется и рост среднего чека на авиабилеты. Если в июне цены за перелет туда-обратно по России были ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в три раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году), то в августе разница составляет всего 18 процентов (13 690 рублей против 16 610 рублей).