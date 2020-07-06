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https://ria.ru/20200706/1573951276.html
Россияне стали чаще покупать авиабилеты и больше тратить на них
Спрос на поездки по России активно восстанавливается, об этом свидетельствуют данные бронирований авиационных и железнодорожных билетов, сообщает Biletix. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:23
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РИА Новости
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туризм, авиабилеты, самолеты, новости - туризм

Россияне стали чаще покупать авиабилеты и больше тратить на них

13:23 06.07.2020
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спрос на поездки по России активно восстанавливается, об этом свидетельствуют данные бронирований авиационных и железнодорожных билетов, сообщает Biletix.
Интернет-сервис для путешественников проанализировал продажи и сравнил их с данными за прошлый год.
Выяснилось, что объем бронирований авиабилетов туда-обратно с начала мая к концу июля восстановился с 4,3 до 79,8 процента от показателей прошлого года, а железнодорожных – с 12,3 до 35,5 процента.
Кроме того, фиксируется и рост среднего чека на авиабилеты. Если в июне цены за перелет туда-обратно по России были ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в три раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году), то в августе разница составляет всего 18 процентов (13 690 рублей против 16 610 рублей).
"В оптимистическом варианте мы ожидали восстановление спроса на авиабилеты до уровня 50 процентов от показателей 2019 к концу года, — отмечает генеральный директор интернет-сервиса Игорь Константинов. — Однако уже сейчас уровень продаж превзошел наши ожидания, составив почти 80 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года".
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Вчера, 08:00Туризм
Срочно бронировать? Как меняются цены на авиабилеты по России
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