Президент Армении поздравил Назарбаева с юбилеем

"В ходе теплой и непосредственной беседы президент Саркисян отметил, что Нурсултан Назарбаев внес большой вклад в развитие Казахстана, укрепление его роли на международной арене, а также в стимулирование интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.