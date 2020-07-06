https://ria.ru/20200706/1573951099.html
Президент Армении поздравил Назарбаева с юбилеем
Президент Армении Армен Саркисяна по телефону поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, отметив его роль в деле развития... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:29
2020-07-06T13:29
армен саркисян
нурсултан назарбаев
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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армен саркисян, нурсултан назарбаев, армения, казахстан, в мире
ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости.
Президент Армении Армен Саркисяна
по телефону поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
с 80-летием, отметив его роль в деле развития евразийской интеграции, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского лидера.
"В ходе теплой и непосредственной беседы президент Саркисян отметил, что Нурсултан Назарбаев внес большой вклад в развитие Казахстана, укрепление его роли на международной арене, а также в стимулирование интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В пресс-службе заявили, что Саркисян также высоко оценил большой вклад первого президента Казахстана
в развитие взаимовыгодного политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между Арменией
и Казахстаном.
"Президент Саркисян выразил уверенность, что существующие между Арменией и Казахстаном традиционно дружественные отношения и впредь продолжат успешно развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - говорится в сообщении. Саркисян пожелал Назарбаеву крепкого здоровья, успехов и всяческих благ, добавили в пресс-службе.