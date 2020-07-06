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Президент Армении поздравил Назарбаева с юбилеем
Президент Армении Армен Саркисяна по телефону поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, отметив его роль в деле развития... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:29
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армен саркисян, нурсултан назарбаев, армения, казахстан, в мире

Президент Армении поздравил Назарбаева с юбилеем

13:29 06.07.2020
51
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисяна по телефону поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, отметив его роль в деле развития евразийской интеграции, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского лидера.
"В ходе теплой и непосредственной беседы президент Саркисян отметил, что Нурсултан Назарбаев внес большой вклад в развитие Казахстана, укрепление его роли на международной арене, а также в стимулирование интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В пресс-службе заявили, что Саркисян также высоко оценил большой вклад первого президента Казахстана в развитие взаимовыгодного политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между Арменией и Казахстаном.
"Президент Саркисян выразил уверенность, что существующие между Арменией и Казахстаном традиционно дружественные отношения и впредь продолжат успешно развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - говорится в сообщении. Саркисян пожелал Назарбаеву крепкого здоровья, успехов и всяческих благ, добавили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Вчера, 13:12
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
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Армен СаркисянНурсултан НазарбаевАрменияКазахстанВ мире
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