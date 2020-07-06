Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573951028.html
Дат саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН пока нет, заявил Песков
Дат саммита лидеров большой "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:21
совет безопасности оон
дмитрий песков
владимир путин
франция
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://ria.ru/20200619/1573177608.html
франция
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_326e932c78c28e61b8ff5dbd65e23ec0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_477:0:2525:2048_1400x0_80_0_0_8be92d4395b6de1916de0f5d7936ba55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет безопасности оон, дмитрий песков, владимир путин, франция, китай, сша, в мире

Дат саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН пока нет, заявил Песков

13:21 06.07.2020
96
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дат саммита лидеров большой "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока нет даты", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
19 июня, 12:14
Косачев надеется, что саммит "пятерки" Совбеза ООН состоится в этом году
200000
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Авиабилеты и паспорта
Россияне стали чаще покупать авиабилеты и больше тратить на них
Дмитрий Песков
В Кремле оценили итоги встречи "нормандской четверки"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Источник рассказал о реакции Москвы на слова главкома ВМС Украины
Машина скорой помощи
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 131
Сторожевой корабль ВМС Украины BG-62 Подолье
В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины
Собор Святой Софии в Стамбуле
Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
В Кремле не видят оснований не доверять судебной системе
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Американские солдаты в Южной Корее нарушили общественный порядок
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 36
Сотрудник полиции
Житель Омской области убил водителя маршрутки из-за ревности
Дмитрий Песков
Ультиматумов Украине не было, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
В ЕР готовы организовать дискуссию о проектах после изменения Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния