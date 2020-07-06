https://ria.ru/20200706/1573950950.html
Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о каких-либо де-факто шагах в сторону сближения Донбасса с Россией. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:20
2020-07-06T13:27
луганская народная республика
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донбасс
дмитрий песков
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573950827.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200705/1573914186.html
kraicher
Сколько еще президент будет терпеть издевательство над ЛДНР? Все, на санкции не стоить обращать внимание, они вечны, пока существует англо-саксонский мир. Людей хоть пожалейте.
179
barabashkg
"мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю"- Очень глубокомысленная оценка, которая все чаще звучит из уст этого политика. Почти " американская Псаки Дженнифер".
164
21
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
россия
донбасс
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, россия, донбасс, дмитрий песков, в мире