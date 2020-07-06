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Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о каких-либо де-факто шагах в сторону сближения Донбасса с Россией. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:27
луганская народная республика
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россия
донбасс
дмитрий песков
в мире
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Сколько еще президент будет терпеть издевательство над ЛДНР? Все, на санкции не стоить обращать внимание, они вечны, пока существует англо-саксонский мир. Людей хоть пожалейте.
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"мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю"- Очень глубокомысленная оценка, которая все чаще звучит из уст этого политика. Почти " американская Псаки Дженнифер".
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
россия
донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, россия, донбасс, дмитрий песков, в мире

Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом

13:20 06.07.2020 (обновлено: 13:27 06.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о каких-либо де-факто шагах в сторону сближения Донбасса с Россией.
По его словам, очень многие граждане самопровозглашенных республик юго-востока Украины получили российское гражданство и являются гражданами России.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"Мы знаем, что решение о предоставлении гражданства было принято, руководствуясь сугубо гуманитарными соображениями, после того как эти граждане фактически были отторгнуты своей собственной страной под угрозой фактически уничтожения", - заявил Песков журналистам.
"Что касается каких-то шагов, де-факто шагов в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю", - сказал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Обсудить 21
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияДонбассДмитрий ПесковВ мире
Популярные комментарии
Сколько еще президент будет терпеть издевательство над ЛДНР? Все, на санкции не стоить обращать внимание, они вечны, пока существует англо-саксонский мир. Людей хоть пожалейте.
6 июля, 16:57
kkraicher
163201202
"мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю"- Очень глубокомысленная оценка, которая все чаще звучит из уст этого политика. Почти " американская Псаки Дженнифер".
6 июля, 16:36
barabashkg
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