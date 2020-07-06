Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом

"Мы знаем, что решение о предоставлении гражданства было принято, руководствуясь сугубо гуманитарными соображениями, после того как эти граждане фактически были отторгнуты своей собственной страной под угрозой фактически уничтожения", - заявил Песков журналистам.

"Что касается каких-то шагов, де-факто шагов в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю", - сказал он.