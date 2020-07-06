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В Кремле прокомментировали конфликт в "Ведомостях"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт в издании "Ведомости", заявил, что Кремль не имеет права и намерения вмешиваться в дела... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:33
дмитрий песков
медиа - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дмитрий песков, медиа - общество, ведомости

В Кремле прокомментировали конфликт в "Ведомостях"

13:33 06.07.2020
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© РИА Новости / Мария Косарева Газеты "Ведомости". Архивное фото
Газеты Ведомости. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт в издании "Ведомости", заявил, что Кремль не имеет права и намерения вмешиваться в дела журналистских коллективов и собственников СМИ.
Компания "Бизнес Ньюс Медиа", издающая "Ведомости", сообщила РИА Новости, что 2 июля получила письмо от коллектива газеты с рядом требований к новым владельцам. Отправителем письма выступал профсоюз журналистов издания.
"Мы уже говорили, что, во-первых, все зависит от кодекса каждого издания, он везде разный, и издания работают по разному принципу. В любом случае мы не имеем права и не имеем намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных средств массовой информации", - сказал Песков журналистам.
Также он отметил, что Кремль желает журналистскому коллективу и собственникам "Ведомостей" прийти к взаимоустраивающему решению таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на том же высоком профессиональном уровне, на котором она это делала до сих пор.
Сайт издания Ведомости
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