В Кремле прокомментировали конфликт в "Ведомостях"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя конфликт в издании " Ведомости ", заявил, что Кремль не имеет права и намерения вмешиваться в дела журналистских коллективов и собственников СМИ.

Компания "Бизнес Ньюс Медиа", издающая "Ведомости", сообщила РИА Новости, что 2 июля получила письмо от коллектива газеты с рядом требований к новым владельцам. Отправителем письма выступал профсоюз журналистов издания.

"Мы уже говорили, что, во-первых, все зависит от кодекса каждого издания, он везде разный, и издания работают по разному принципу. В любом случае мы не имеем права и не имеем намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных средств массовой информации", - сказал Песков журналистам.