https://ria.ru/20200706/1573950906.html
В Кремле прокомментировали конфликт в "Ведомостях"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт в издании "Ведомости", заявил, что Кремль не имеет права и намерения вмешиваться в дела... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:33
2020-07-06T13:33
дмитрий песков
медиа - общество
ведомости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/90831/50/908315080_0:251:4912:3014_1400x0_80_0_0_d9af738ac54f3f3430bc97b8e7b6bffb.jpg
https://ria.ru/20200615/1572949089.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/90831/50/908315080_0:251:4912:3014_1400x0_80_0_0_d9af738ac54f3f3430bc97b8e7b6bffb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/90831/50/908315080_280:0:4632:3264_1400x0_80_0_0_d06dd5377f2cc1221ea62678db54152e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/90831/50/908315080_824:0:4088:3264_1400x0_80_0_0_f687984ca19244e5b808f6534cf5fc05.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, медиа - общество, ведомости
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя конфликт в издании "Ведомости
", заявил, что Кремль не имеет права и намерения вмешиваться в дела журналистских коллективов и собственников СМИ.
Компания "Бизнес Ньюс Медиа", издающая "Ведомости", сообщила РИА Новости, что 2 июля получила письмо от коллектива газеты с рядом требований к новым владельцам. Отправителем письма выступал профсоюз журналистов издания.
"Мы уже говорили, что, во-первых, все зависит от кодекса каждого издания, он везде разный, и издания работают по разному принципу. В любом случае мы не имеем права и не имеем намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных средств массовой информации", - сказал Песков журналистам.
Также он отметил, что Кремль желает журналистскому коллективу и собственникам "Ведомостей" прийти к взаимоустраивающему решению таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на том же высоком профессиональном уровне, на котором она это делала до сих пор.