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В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу
Россия продолжит помогать Донбассу, поскольку существенного продвижения урегулирования нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:19
ситуация в днр и лнр
донбасс
дмитрий песков
украина
в мире
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донбасс
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу

13:19 06.07.2020
2197
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия продолжит помогать Донбассу, поскольку существенного продвижения урегулирования нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, по-прежнему мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Повторяю, мы по-прежнему говорим о ситуации на юго-востоке Украины", - сказал Песков журналистам.
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