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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573950782.html
В ЕР готовы организовать дискуссию о проектах после изменения Конституции
Фракция "Единая Россия" готова к широкой дискуссии с экспертами и представителями гражданского общества по подготовке законопроектов после внесения поправок в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:18
голосование по поправкам в конституцию
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
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госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика

В ЕР готовы организовать дискуссию о проектах после изменения Конституции

13:18 06.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИздание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" готова к широкой дискуссии с экспертами и представителями гражданского общества по подготовке законопроектов после внесения поправок в конституцию, сообщил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
"Мы считаем, что, конечно, все эти инициативы, все эти законы должны быть широко обсуждены с участием представителей гражданского общества, экспертами, лидерами общественного мнения, организаций. Как я уже сказал, во фракции готовы организовать такую дискуссию на площадках в Государственной думе. Очень важно, чтобы эти обсуждения широко прошли в органах законодательной власти в субъектах, как это сейчас также происходило обсуждение поправок в Трудовой кодекс", - сказал Неверов на расширенном заседании Совета руководителей фракций ЕР.
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Он отметил, что организация обсуждения, в первую очередь, позволит участвовать в дискуссии заинтересованным гражданам, чтобы они почувствовали себя вовлеченными в этот процесс так же, как это было в ходе обсуждения поправок в конституцию.
"В качестве одного из инструментов такого обсуждения мы сегодня начали, запустили работу сайта Совета руководителей фракций, который тоже будет активно использоваться для того, чтобы такие обсуждения проходили", - сказал Неверов.
Он также предложил использовать для обсуждения сайты фракции ЕР в Госдуме и самой партии. Кроме того, Неверов напомнил, что уже созданы экспертные площадки, на которых по разным блокам поправок можно вести работу в сотрудничестве с рабочей группой, ранее занимавшейся подготовкой изменений в конституцию.
"Мы к такой работе готовы организационно и готовы работать качественно", - заключил Неверов.
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