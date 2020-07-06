https://ria.ru/20200706/1573950696.html
Источник рассказал о реакции Москвы на слова главкома ВМС Украины
Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил РИА... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:17
2020-07-06T13:17
россия
военно-морские силы украины
украина
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https://ria.ru/20200706/1573939005.html
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154827/23/1548272365_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_8b209830fbbc196e2b582b6006c02623.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, военно-морские силы украины, украина