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Источник рассказал о реакции Москвы на слова главкома ВМС Украины
Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил РИА... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:17
россия
военно-морские силы украины
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/154827/23/1548272365_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_8b209830fbbc196e2b582b6006c02623.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, военно-морские силы украины, украина

Источник рассказал о реакции Москвы на слова главкома ВМС Украины

13:17 06.07.2020
733
© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины в порту Одессы
Катера ВМС Украины в порту Одессы
© Фото : ВМС Украины
Катера ВМС Украины в порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил РИА Новости российский информированный источник.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя.
"Абсолютно безответственные, провокационные и оторванные от жизни заявления", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление Неижпапы.
Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов
Вчера, 11:08
Вице-адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о боях с Россией
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РоссияВоенно-морские силы УкраиныУкраина
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