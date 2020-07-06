Источник рассказал о реакции Москвы на слова главкома ВМС Украины

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя.