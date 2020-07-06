Житель Омской области убил водителя маршрутки из-за ревности

"Обвиняемый, находясь в автомобиле Ford Tranzit на пассажирском сиденье, на почве ревности нанес удары по голове, а затем произвел выстрел в голову своему 50-летнему знакомому из обреза охотничьего ружья, который он сам изготовил… В результате… обысков были обнаружены вещественные доказательства, а в ходе следственных действий алиби обвиняемого было опровергнуто", - говорится в релизе.

Житель Омской области Вадим Остапов стал известен после того, как в 2017 году на пассажирской "Газели" бесплатно возил в Омск пенсионеров из соседних деревень. В своем видеоблоге на YouTube под названием "Омский Мимино" (в честь своего любимого фильма) мужчина объяснял, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также бесплатно - пенсионеров и малоимущих по договорам с местными главами поселений. После этого, по словам Остапова, в Омске ему регулярно угрожали другие водители, работающие официально. Остапов успел стать героем нескольких ток-шоу на федеральных каналах.