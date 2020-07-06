Житель Омской области убил водителя маршрутки из-за ревности

ОМСК, 6 июл – РИА Новости. Следователи установили, что Омский Мимино убил водителя маршрутки на почве ревности, дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает СУСК РФ по Омской области.
Ранее сообщалось, что житель Омской области Вадим Остапов по прозвищу Омский Мимино стал подозреваемым по делу об убийстве 50-летнего водителя маршрутки, которого нашли 10 июля 2019 года на 59-м километре автодороги Омск - Шербакуль в автомобиле Ford Tranzit. Местные СМИ сообщали, что жена Остапова встречалась с погибшим. Фигуранта обвиняют по двум статьям: убийстве и изготовлении, хранении, ношении, перевозке огнестрельного оружия и патронов.
"Обвиняемый, находясь в автомобиле Ford Tranzit на пассажирском сиденье, на почве ревности нанес удары по голове, а затем произвел выстрел в голову своему 50-летнему знакомому из обреза охотничьего ружья, который он сам изготовил… В результате… обысков были обнаружены вещественные доказательства, а в ходе следственных действий алиби обвиняемого было опровергнуто", - говорится в релизе.
Расследование завершено, материалы переданы прокурору. Остапов находится под стражей.
Житель Омской области Вадим Остапов стал известен после того, как в 2017 году на пассажирской "Газели" бесплатно возил в Омск пенсионеров из соседних деревень. В своем видеоблоге на YouTube под названием "Омский Мимино" (в честь своего любимого фильма) мужчина объяснял, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также бесплатно - пенсионеров и малоимущих по договорам с местными главами поселений. После этого, по словам Остапова, в Омске ему регулярно угрожали другие водители, работающие официально. Остапов успел стать героем нескольких ток-шоу на федеральных каналах.
7 сентября 2019, 20:48СМИ: в Ленобласти мужчина из ревности убил 20-летнюю официантку