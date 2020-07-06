В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 131

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умер 131 человек, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 131", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области зафиксировано 270 случаев COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска и Алапаевского района, Артинского, Артемовского, Арамильского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Слободо-Туринского района, Талицкого и Туринского городских округов.
Всего в регионе зарегистрировано 14303 случая коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 159 госпитализированных оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 62 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 745. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 100 человек. Всего уральские врачи вылечили 8442 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.