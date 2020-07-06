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Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам
Российские банки и эксперты считают, что возможность использования водительского удостоверения в качестве дополнительного идентификатора упростит для граждан РФ РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:43
россия
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РИА Новости
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россия, авто, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, экономика

Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам

13:43 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские банки и эксперты считают, что возможность использования водительского удостоверения в качестве дополнительного идентификатора упростит для граждан РФ осуществление разовых банковских операций и при этом не влечет за собой повышенных рисков для кредитных организаций, однако инициатива требует дополнительной проработки, показал опрос РИА Новости.
Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ разрабатывают законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации банковских клиентов – физлиц. В ЦБ уточнили, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство РФ допускает проведение упрощенной идентификации.
Как подчеркнула руководитель финансового мониторинга банка "Дом.РФ" Дина Багатова, водительское удостоверение планируется использовать только при упрощенной идентификации, то есть при осуществлении валютно-обменных операций на сумму до 600 тысяч рублей и переводах без открытия счета. О полном спектре банковских услуг, по ее словам, речь не идет.
"Внесение в законодательство обсуждаемой поправки позволит упростить для граждан РФ осуществление разовых банковских операций, при этом не влечет за собой повышенных рисков для кредитных организаций, так как процедура упрощенной идентификации четко регламентирована законодательством и может применяться только в определенных случаях", - заявила Багатова.
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"На наш взгляд, данное изменение не несет рисков для кредитных организаций, использующих данный способ идентификации в своих процессах", - заявил в свою очередь заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов.
В крымском РНКБ согласны с Панферовым и Багатовой насчет отсутствия рисков и полагают, что водительское удостоверение было выбрано для упрощенной идентификации при банковских операциях в соответствии с международной практикой и в связи с тем, что данный документ содержит всю необходимую для этого информацию, в том числе фотографию и подпись владельца. "Для граждан же может стать более доступным ряд услуг, в том числе в ситуации, когда паспорт в настоящий момент предъявить невозможно - к примеру, во время его замены или при утрате", - указали в банке.
Эксперт и партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры" адвокат Виктория Рыбалко также считает эту инициативу своевременной в рамках общего курса на цифровизацию всех сфер жизнедеятельности и создания единого государственного ресурса, в котором будет собрана вся необходимая информация о гражданах. "Думаю, в ближайшее десятилетие мы придем к тому, что для удостоверения личности нам достаточно будет предъявлять только идентификационную карточку и свои биометрические данные, так что переживать сейчас по поводу предоставления прав вместо паспорта нет оснований", - добавила она.
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Какие сложности?

Тем временем в пресс-службе Промсвязьбанка (ПСБ) указали на ряд сложностей при использовании этого документа. Кредитная организация пояснила, что по закону при процедуре идентификации банк обязан проверить действительность документа клиента. В случае с паспортами такая возможность есть - на сайте МВД размещен список недействительных паспортов граждан РФ, который обновляется ежедневно. "С водительскими удостоверениями ситуация сложнее - таких актуальных списков от официальных источников в открытом доступе нет. Кроме того, степень защиты водительских удостоверений гораздо слабее, чем у паспортов", - указали в банке.
Также удостоверение не содержит, например, адреса проживания физического лица, а для банка такая информация является важной при ряде операций - например, в кредитовании. "Поэтому инициатива использования водительских удостоверений для упрощенной идентификации банковских клиентов требует проработки. Этот документ может использоваться для определенного типа операций с ограничениями по суммам", - считают в ПСБ.
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Эксперт национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Нина Култышева опасается, что многие пойдут получать права ради использования вместо паспорта. "Они, может, никогда и не собирались садиться за руль, но, имея права в кармане, захотят попробовать воспользоваться каршерингом, соблазнятся купить машину в кредит", - пояснила она.
Между тем Багатова из банка "Дом.РФ" напомнила, что водительское удостоверение ранее уже применялось в качестве документа для упрощенной идентификации, но с выходом в декабре 2015 года нового положения Банка России было упразднено. "Таким образом, инициатива не новая, скорее это возврат к забытой практике", - добавила Багатова.
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РоссияАвтоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)СовкомбанкЭкономика
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