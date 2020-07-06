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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Медведев призвал тщательно составить законодательные акты по поправкам
Законодательные акты по реализации поправок в конституцию должны быть составлены максимально тщательно, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:11
голосование по поправкам в конституцию
россия
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, дмитрий медведев, единая россия, политика

Медведев призвал тщательно составить законодательные акты по поправкам

13:11 06.07.2020
86
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Законодательные акты по реализации поправок в конституцию должны быть составлены максимально тщательно, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Работа по подготовке поправок теперь должна перейти в работу по законодательному воплощению поправок в Конституцию Российской Федерации. Как на федеральном, так и на региональном уровне... это большая законотворческая работа... Это сотни законодательных актов, причем эти законодательные акты должны быть составлены максимально тщательно, скрупулезно", - сказал он на расширенном заседании совета руководителей фракций в режиме видеоконференции.
Медведев подчеркнул, что в конституцию вошли исключительно важные для граждан моменты.
Дмитрий Медведев
Вчера, 13:00Голосование по поправкам в Конституцию
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