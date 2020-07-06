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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573950106.html
За сутки в Иране умерли 160 человек с коронавирусом
Иран за прошедшие сутки зафиксировал 160 летальных случаев среди заразившихся коронавирусом, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:10
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
иран
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

За сутки в Иране умерли 160 человек с коронавирусом

13:10 06.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Иран за прошедшие сутки зафиксировал 160 летальных случаев среди заразившихся коронавирусом, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 613 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 160 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 243 051, жертв – 11 731. При этом на данный момент выздоровели 204 083 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 5 июля был установлен антирекорд по жертвам – за сутки скончались 163 человека.
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Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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