Частота и география полетов в Крым вернулись к уровню 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Общее количество принятых и отправленных в начале июля рейсов аэропортом Общее количество принятых и отправленных в начале июля рейсов аэропортом Симферополя соответствует прошлогоднему, что свидетельствует о восстановлении частоты полетов в Крым после кризиса, связанного с эпидемией COVID-19, сообщила пресс-служба авиаузла.

"Международный аэропорт Симферополь начал обслуживать более 200 рейсов в сутки. 5 июля впервые в этом году аэропорт принял и отправил 202 авиарейса, что превышает показатели этого же дня 2019 года", - сообщила пресс-служба, добавив, что общее количество принятых и отправленных в начале июля рейсов соответствует уровню 2019 года.

Полеты в Крым уже выполняют 15 авиакомпаний из 56 городов – это соответствует уровню прошлого года, добавили в пресс-службе.

Впервые с 2018 года аэропорт Симферополя 5 июля принял прямой рейс из Хабаровска, который выполнила авиакомпания "Россия" на 522-местном двухпалубном Boeing 747 по заказу туроператора "Библио-Глобус". Рейсы из столицы Хабаровского края и обратно будут выполняться раз в неделю до 6 сентября. Открыты прямые рейсы в Ижевск, отметили в пресс-службе.

Ранее аэропорт Симферополя сообщил, что в период майских праздников на фоне распространения коронавируса авиаузел обслужил в 14 раз меньше пассажиров, чем за тот же период 2019 года.