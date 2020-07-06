Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200706/1573950012.html
Частота и география полетов в Крым вернулись к уровню 2019 года
Общее количество принятых и отправленных в начале июля рейсов аэропортом Симферополя соответствует прошлогоднему, что свидетельствует о восстановлении частоты... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:09
туризм
новости - туризм
симферополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152592/47/1525924749_0:158:3081:1891_1400x0_80_0_0_48fa574a895c5d8b16b07121dbbded8f.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573886287.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152592/47/1525924749_0:158:3081:1891_1400x0_80_0_0_48fa574a895c5d8b16b07121dbbded8f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152592/47/1525924749_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_8d091b8e849589d804de3b7c39f4ee31.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152592/47/1525924749_517:0:2565:2048_1400x0_80_0_0_ac15d5d121d7280a6e30872b8ff0102d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, симферополь, республика крым

Частота и география полетов в Крым вернулись к уровню 2019 года

13:09 06.07.2020
188
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАэропорт Симферополя
Аэропорт Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аэропорт Симферополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Общее количество принятых и отправленных в начале июля рейсов аэропортом Симферополя соответствует прошлогоднему, что свидетельствует о восстановлении частоты полетов в Крым после кризиса, связанного с эпидемией COVID-19, сообщила пресс-служба авиаузла.
"Международный аэропорт Симферополь начал обслуживать более 200 рейсов в сутки. 5 июля впервые в этом году аэропорт принял и отправил 202 авиарейса, что превышает показатели этого же дня 2019 года", - сообщила пресс-служба, добавив, что общее количество принятых и отправленных в начале июля рейсов соответствует уровню 2019 года.
Полеты в Крым уже выполняют 15 авиакомпаний из 56 городов – это соответствует уровню прошлого года, добавили в пресс-службе.
Впервые с 2018 года аэропорт Симферополя 5 июля принял прямой рейс из Хабаровска, который выполнила авиакомпания "Россия" на 522-местном двухпалубном Boeing 747 по заказу туроператора "Библио-Глобус". Рейсы из столицы Хабаровского края и обратно будут выполняться раз в неделю до 6 сентября. Открыты прямые рейсы в Ижевск, отметили в пресс-службе.
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
4 июля, 12:13
Эксперты подсчитали, сколько заплатят "дикари" за отдых в Крыму
Ранее аэропорт Симферополя сообщил, что в период майских праздников на фоне распространения коронавируса авиаузел обслужил в 14 раз меньше пассажиров, чем за тот же период 2019 года.
Аэропорт Симферополя в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом РФ. Если в 2013 году он обслужил 1,2 миллиона пассажиров, то в 2014 году - 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,01 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, а в 2018 и в 2019 - по 5,14 миллиона пассажиров. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.
1310000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмСимферопольРеспублика Крым
Рекомендуем
Строительство газопровода
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о договоре о партнерстве с Монголией
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок
Медведев назвал голосование по поправкам цивилизованным
Иван Соловьев
Бывший муж Поклонской решил баллотироваться в губернаторы Севастополя
Авиабилеты и паспорта
Россияне стали чаще покупать авиабилеты и больше тратить на них
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Источник рассказал о реакции Москвы на слова главкома ВМС Украины
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" поделился планами по восстановлению международных перевозок
Киев
На Украине запустят мониторинг образа жизни чиновников
Машина скорой помощи
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 131
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дат саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН пока нет, заявил Песков
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Монастырь на Урале открылся после лишения сана отца Сергия
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
В "Аэрофлоте" назвали сроки восстановления внутренних перевозок
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает перед журналистами у избирательного участка после голосования
Медведев призвал ЕР законодательно обеспечить поправки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния