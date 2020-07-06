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Россия и Белоруссия готовы к диалогу по Договору об открытом небе
Россия и Белоруссия готовы к равноправному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора об открытом небе, говорится в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:09
дон
договор об открытом небе
белоруссия
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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дон, договор об открытом небе, белоруссия, сша, безопасность, в мире

Россия и Белоруссия готовы к диалогу по Договору об открытом небе

13:09 06.07.2020
144
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Россия и Белоруссия готовы к равноправному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора об открытом небе, говорится в совместном заявлении Белоруссии и РФ.
Текст заявления размещен на сайте российского МИД в связи с проведением 6 июля в Вене конференции по оценке последствий выхода США из договора по открытому небу. Делегации России и Белоруссии также распространили текст среди участников мероприятия.
"Республика Беларусь и Российская Федерация выражают сожаление в связи с решением США о выходе из договора по открытом небу. Этот шаг способен нанести серьёзный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности и системе договорённостей в области контроля над вооружениями", - говорится в тексте сообщения.
"Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств-участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора, без ультиматумов и при учёте всеми его сторонами интересов и озабоченностей друг друга", - отмечается в заявлении.
Также стороны подчеркнули, что "при определении и реализации нашей дальнейшей линии в отношении ДОН мы будем тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности договора за счёт укрепления доверия между государствами-участниками и с учётом обеспечения интересов Беларуси и России".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
4 июля, 12:03
В МИД заявили об угрозе развала Договора по открытому небу из-за США
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ДонДоговор об открытом небеБелоруссияСШАБезопасностьВ мире
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