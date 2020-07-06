Россия и Белоруссия готовы к диалогу по Договору об открытом небе

"Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств-участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора, без ультиматумов и при учёте всеми его сторонами интересов и озабоченностей друг друга", - отмечается в заявлении.

Также стороны подчеркнули, что "при определении и реализации нашей дальнейшей линии в отношении ДОН мы будем тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности договора за счёт укрепления доверия между государствами-участниками и с учётом обеспечения интересов Беларуси и России".