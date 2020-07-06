Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа

"Любая заинтересованная в решении сторона может подать апелляцию... Обращения должны быть представлены в Энергетический совет по жалобам в течение четырех недель с момента публичного оглашения решения, то есть до 3 августа.. Разрешение (на строительство - ред.) не может быть использовано до истечения срока подачи апелляции", - отмечает DEA.