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Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании, сообщило энергетическое... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:28
северный поток — 2
дания
экономика
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северный поток — 2, дания, экономика

Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа

13:08 06.07.2020 (обновлено: 13:28 06.07.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода
Строительство газопровода
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Строительство газопровода . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании, сообщило энергетическое агентство страны (DEA).
Ранее DEA объявило, что внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока — 2" в датских водах. В частности, компании теперь позволено использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Как пояснило агентство, подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием.
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
1 июля, 17:25
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"Любая заинтересованная в решении сторона может подать апелляцию... Обращения должны быть представлены в Энергетический совет по жалобам в течение четырех недель с момента публичного оглашения решения, то есть до 3 августа.. Разрешение (на строительство - ред.) не может быть использовано до истечения срока подачи апелляции", - отмечает DEA.
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Северный поток — 2ДанияЭкономика
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