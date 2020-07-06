Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании, сообщило энергетическое агентство страны (DEA).
Ранее DEA объявило, что внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока — 2" в датских водах. В частности, компании теперь позволено использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Как пояснило агентство, подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием.
"Любая заинтересованная в решении сторона может подать апелляцию... Обращения должны быть представлены в Энергетический совет по жалобам в течение четырех недель с момента публичного оглашения решения, то есть до 3 августа.. Разрешение (на строительство - ред.) не может быть использовано до истечения срока подачи апелляции", - отмечает DEA.