Медведев назвал голосование по поправкам цивилизованным

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в конституцию было уникальным из-за пандемии коронавируса и редкости внесения изменений в основной закон страны, тем не менее, оно было вполне цивилизованное, создало абсолютно легальный результат, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Оно (голосование), действительно, было уникальным и в силу того, что поправки в конституцию принимаются крайне редко, и в силу сложившейся в мире и в нашей стране ситуации с пандемией (коронавируса). Но, в то же время, несмотря на уникальность этого голосования, несмотря на использование новых форм выражения воли избирателя, тем не менее, это вполне такое было цивилизованное голосование, которое создало абсолютно легальный результат", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
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