Медведев назвал голосование по поправкам цивилизованным

"Оно (голосование), действительно, было уникальным и в силу того, что поправки в конституцию принимаются крайне редко, и в силу сложившейся в мире и в нашей стране ситуации с пандемией (коронавируса). Но, в то же время, несмотря на уникальность этого голосования, несмотря на использование новых форм выражения воли избирателя, тем не менее, это вполне такое было цивилизованное голосование, которое создало абсолютно легальный результат", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.