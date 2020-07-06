Монастырь на Урале открылся после лишения сана отца Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости, Вероника Быкова. Среднеуральский женский монастырь, который последние месяцы находился в центре внимания СМИ, вновь открыл свои двери для прихожан и паломников. Корреспондент РИА Новости в числе первых побывала в обители и узнала, как изменилась жизнь монахинь после лишения священного сана их духовника.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана, а сам храм "Спорительницы хлебов" временно закрыли для паломников.

Места для всех не хватает

Теперь, когда ситуация немного стабилизировалась, журналистам разрешили посетить монастырь.

На большой территории окруженного лесом монастыря вовсю ведется стройка. До конца года планируется возвести Благовещенскую церковь, Покровский храм и колокольню. Помимо строящихся сооружений на территории обители уже функционируют три храма и часовня, но послушники уверяют - места для молитвы на всех желающих не хватает. Всего в Среднеуральском монастыре проживают порядка 500 человек, регулярно приезжают и паломники.

Монахиня Василиса провожает журналистов в Покровский храм, который возводится уже 3 года. Ранее он стоял здесь в деревянном виде, но сгорел. Теперь его делают более основательным – из красного кирпича. Ожидается, что на первом этаже будет располагаться трапезная, на втором – пятиместные кельи для монахинь и послушниц, оборудованные теплым полом. На третьем этаже здания расположился сам храм. Отделочные работы в нем еще не завершены, но иконостас уже установлен. По словам матушки, новое помещение гораздо больше уже имеющихся храмов, в нем на праздничные службы смогут собираться порядка тысячи человек.

Рядом с будущим храмом находится бытовой корпус с хосписом, школой и очередными кельями. Сразу за ним теплицы, в которых послушники выращивают овощи, и загоны для мелкого скота. На центральной площадке за хвойными деревьями скрывается детская площадка с качелями и горками.

Здание, где находится схимник, представлять всеобщему вниманию не стали, он сам также не вышел к публике, потому что "у него есть более важные дела".

Спаситель

Из наружных динамиков доносится молитва, монахини несмело приближаются к журналистам, чтобы рассказать, как они попали к отцу Сергию. Матушка Касиния, например, окончила кафедру французского языка в педагогическом университете. Несколько лет жила в Италии и преподавала там русский язык иностранцам. Вернувшись на родину, в поисках Бога семь лет назад она приехала на Урал, познакомилась с Сергием и осталась в его обители.

"Это определенный бой в нашей монашеской жизни. Живем, молимся. Молимся, чтобы все было хорошо, чтобы все было по любви", - скромно говорит она о ситуации вокруг монастыря.

Еще одна монахиня Филарета рассказала, как молитвами клирика несколько лет назад смогла побороть онкологию, но сейчас болезнь вернулась. Жительница Сочи Ольга рассказывает, что схиигумен помог ей вернутся к жизни после гибели сына в ДТП.

Журналисты пытаются задать вопрос о настоятельнице игуменье Варваре, которая была вынуждена вместе с сестрами покинуть монастырь из-за несогласия с позицией Сергия, однако представитель клирика Всеволод Могучев прерывает: "О всех, кто здесь был и есть, монастырь молится. В данном случае мы стараемся никого не осуждать, даже тех, кто высказывает неправдивую критику о монастыре и отдельных его представителях".

В отсутствие Варвары настоятельницей монастыря, заверяет Могучев, является Божья Матерь. "Так бывает", - заключает он.

Воспитание терпением

На вопросы о наказаниях для провинившихся детей в монастыре монахини тоже не отвечают - молчат и оглядываются на Могучева. Отвечает только Юлия Алефтиновна Гришина, которая работала здесь преподавателем 10 лет назад и приехала специально, чтобы пообщаться с журналистами. "С детьми не всегда бывает просто. Дети здесь бывают разные: бывают очень трудные дети, бывают дети очень социально неблагополучные, дети с тяжелой наследственностью, с тяжелым здоровьем", - объясняет она.

Но единственная мера, которую применяют к воспитанникам, – это терпение, утверждает женщина.

"Я далека от политики. Я простая женщина, учитель. Сейчас работаю на заводе, времена такие. Я в принципе не понимаю, откуда такая ненависть и злоба", - говорит Юлия Алефтиновна. По ее словам, она прожила в монастыре 3 года и в школе проводила практически весь день.

"Мы занимались чем угодно: стряпали пироги, учились вязать. О какой злобе, о каком насилии можно говорить, если даже эти дети, которые претерпели тяжелейшую боль, они продолжали любить своих родителей", - подчеркивает Гришина.

Живем как и прежде

Даже после лишения священного сана духовника монастыря жизнь в обители не изменилась, говорит Могучев.

"На территории монастыря на настоящий день ничего не изменилось. Монастырь принимает по-прежнему прихожан, паломников, лечатся больные люди, идет забота о людях малоимущих, воспитываются дети. Всю ту колоссальную социальную функцию, помимо богослужений, которую монастырь делал ранее, он выполняет и сейчас", - рассказывает он.