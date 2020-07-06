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В ряде функций "Яндекс.Дзена" произошел сбой
Пользователи платформы "Яндекс.Дзен" столкнулись со сбоем некоторых функций, технические специалисты сервиса работают над устранением проблем. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:27
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В ряде функций "Яндекс.Дзена" произошел сбой

13:27 06.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости/Прайм. Пользователи платформы "Яндекс.Дзен" столкнулись со сбоем некоторых функций, технические специалисты сервиса работают над устранением проблем.
В "Яндекс.Дзене" появилось уведомление, что временно могут не работать некоторые функции. В частности, недоступны комментарии к публикациям, обнаружил корреспондент РИА Новости.
"Была обнаружена локальная проблема с некоторым функционалом на платформе. Сейчас инцидент обнаружен и находится в работе. В ближайшее время работа этих функций будет восстановлена. Важно, что "Дзен" работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе "Яндекс.Дзен".
Клавиатура компьютера
9 апреля, 13:24
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"
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