https://ria.ru/20200706/1573949480.html
В ряде функций "Яндекс.Дзена" произошел сбой
Пользователи платформы "Яндекс.Дзен" столкнулись со сбоем некоторых функций, технические специалисты сервиса работают над устранением проблем. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:27
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