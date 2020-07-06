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Медведев: представители ЕР тщательно следили за чистотой голосования
"Единая Россия" тщательно следила за чистотой голосования по поправкам в Конституцию, представители партии справились с работой, заявил председатель ЕР Дмитрий... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:13
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
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353
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дмитрий медведев, единая россия, политика

Медведев: представители ЕР тщательно следили за чистотой голосования

13:00 06.07.2020 (обновлено: 13:13 06.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Единая Россия" тщательно следила за чистотой голосования по поправкам в Конституцию, представители партии справились с работой, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Наша партия тщательно следила за чистотой голосования, воспользовалась своим правом предлагать кандидатуры на роль наблюдателей. В итоге на многих избирательных участках работали наши единомышленники, они справились со своей задачей", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в Конституцию.
Дмитрий Медведев
Вчера, 12:38Голосование по поправкам в Конституцию
Медведев попросил ЕР начать работу по обеспечению реализации поправок
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Поправки вступили в силу 4 июля.
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