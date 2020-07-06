Медведев: представители ЕР тщательно следили за чистотой голосования

"Наша партия тщательно следила за чистотой голосования, воспользовалась своим правом предлагать кандидатуры на роль наблюдателей. В итоге на многих избирательных участках работали наши единомышленники, они справились со своей задачей", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в Конституцию.