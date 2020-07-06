Медведев: представители ЕР тщательно следили за чистотой голосования

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Единая Россия" тщательно следила за чистотой голосования по поправкам в Конституцию, представители партии справились с работой, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Наша партия тщательно следила за чистотой голосования, воспользовалась своим правом предлагать кандидатуры на роль наблюдателей. В итоге на многих избирательных участках работали наши единомышленники, они справились со своей задачей", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в Конституцию.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Поправки вступили в силу 4 июля.